Liga Mistrzów: Sevilla - Lens. Relacja i wynik na żywo

Sevilla to specjaliści od wygrywania Ligi Europy, ale jako triumfator tych rozgrywek dostali możliwość gry w Champions League. Szanse na wyjście z grupy są spore, ponieważ rywalami hiszpańskiego giganta są Arsenal, PSV i Lens. Stawka jest zatem bardzo wyrównana, chociaż z pewnością najniższe notowania posiada zespół z Francji.

I to właśnie z tym przeciwnikiem Sevilla zmierzy się na inaugurację. Przedstawiciel Ligue 1, którego piłkarzem jest Frankowski, zanotował totalny falstart na krajowym podwórku. Dowód? Cztery porażki i remis w pięciu kolejkach, co oznacza ostatnie miejsce w tabeli. To nie napawa optymizmem przed konfrontacją w Hiszpanii.

Z drugiej strony Sevilla też nie ma się czym chwalić, czego przykładem mizerny dorobek trzech porażek i tylko jednej wygranej w La Liga. Przełamanie nastąpiło w miniony weekend, kiedy ekipa ze stolicy Andaluzji pokonała Las Palmas 1:0.

Oba zespoły mają zatem coś do udowodnienia, chociaż i tak faworytem są gospodarze. Nawet, jeżeli nie uda im się uzyskać awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, powinni myśleć o trzeciej lokacie, która da możliwość gry w ulubionych dla Sevilli zmaganiach Ligi Europy.

Relacja i wynik na żywo meczu Sevilla - Lens od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport