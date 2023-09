ORLEN Superliga Kobiet: KGHM MKS Zagłębie Lubin - EKS Start Elbląg. Relacja i wynik na żywo

Lepiej w nowy sezon weszły zawodniczki z Lubina, które na inaugurację pokonały na wyjeździe, i to bardzo wysoko, ekipę MKS-u Gniezno 35:16. Z kolei szczypiornistki z Elbląga przegrały w Kobierzycach 27:33.

Warto zaznaczyć, że Zagłębie przystępuje do tego spotkania po dwóch konfrontacjach w Lidze Mistrzów. Niestety, oba starcia zespół z Dolnego Śląska przegrał - najpierw u siebie z Ljubljaną 18:36, a potem na wyjeździe z Rapidem Bukareszt 25:26. Już 23 września piłkarki z Lubina podejmą norweski Kristiansand. W grupie znajduje się osiem drużyn, z których dwie najlepsze awansują do ćwierćfinału, a kolejne z miejsc 3-6 trafią do 1/8 finału.

W poprzednim sezonie Zagłębie rywalizowało ze Startem trzykrotnie. Za każdym razem lepsze były lubinianki, które wygrały w Elblągu 33:19 oraz u siebie 35:21. Jeszcze wyższe zwycięstwo odniosły w półfinale Pucharu Polski, zwyciężając 39:19 i ostatecznie sięgając po to trofeum.

Relacja i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Start Elbląg od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport