Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza w środę 20 września ogłosił, że nowym selekcjonerem zostanie Michał Probierz. Były trener między innymi Jagiellonii Białystok zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa, który został zwolniony po nieudanych meczach eliminacji mistrzostw Europy.

Tego samego dnia Probierz udzielił wywiadu opublikowanego na koncie Łączy Nas Piłka na platformie YouTube. 50-latek wypowiedział się na temat różnicy w pracy trenera klubowego a selekcjonera. Warto przypomnieć, że urodzony w Bytomiu szkoleniowiec od kilku miesięcy prowadził młodzieżową reprezentację Polski. Przy okazji Probierz zabrał głos w sprawie Czesława Michniewicza.

- To są dwie zupełnie inne prace. Jak zostałem selekcjonerem U21 i zobaczyłem, jak to funkcjonuje, to uświadomiłem sobie, jak dobrą decyzję podjął prezes Kulesza, zatrudniając Czesława Michniewicza, który był doświadczony w barażach. Przychodząc tutaj z piłki ligowej, jest tu bardzo dużo problemów i rzeczy do rozwiązania - ocenił.

Biało-Czerwoni swoje kolejne mecze eliminacji mistrzostw Europy rozegrają już w październiku 2023 roku. Wtedy zmierzą się z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Nowy selekcjoner ma zatem mało czasu na pracę z zespołem. Probierz przyznał, że zna wielu zawodników z czasu swojej pracy w różnych polskich klubach, dzięki czemu będzie miał ułatwione zadanie. Według słów trenera starał się on przekazywać te informacje Fernando Santosowi.

- Znam wady i zalety zawodników, z którymi pracowałem wcześniej w klubach. Podczas współpracy z Fernando Santosem również staraliśmy się przekazać te informacje. Mamy teraz większą wiedzę. Sztab, który teraz mamy jest pełny doświadczonych i chętnych do pracy ludzi. Przy okazji wykorzystujemy wszystkich, którzy tutaj byli. Nie chcemy robić rewolucji. Chcemy również przywrócić otwartość do mediów, żeby kibice również wiedzieli, jak piłkarze to przeżywają. To też w nich siedzi. Nie ma żadnego piłkarza, który przyjmuje porażkę i się śmieje. Nie można też ciągle płakać. Zależy mi na tym, aby piłkarze przyjechali na zgrupowanie z wielkimi chęciami. Trener bez zespołu nie znaczy nic - powiedział Probierz.

Nowy selekcjoner w kilku słowach ocenił, jak pod jego batutą będzie grała piłkarska reprezentacja Polski.

- To jest sztuka dopasowania ludzi. Nie będziemy uzależnieni od jednego stylu gry. Będziemy grali różnymi systemami - zdradził w wywiadzie.

AA, Polsat Sport