Sensacyjna porażka polskich siatkarek! Droga do Paryża znacznie trudniejsza

Polki rozpoczęły to spotkanie od falstartu (0:6), a pierwszy punkt zdobyły dopiero po zepsutej zagrywce rywalek. Właśnie błędy Tajek utrzymywały Polki w grze, gdyż same miały sporo problemów ze skończeniem ataków (4:9). Co prawda szybko złapały kontakt (10:11), ale siatkarki z Tajlandii odbudowały przewagę (11:15, 13:19). Polki nie zdołały przebudzić się w końcówce. Ajcharaporn Kongyot popisała się asem serwisowym (16:23), później długa wymiana zakończyła się atakiem blok-aut Tajek, a Thatdao Nuekjang zamknęła seta atakiem ze środka (18:25).

Podrażnione Polki z impetem weszły w kolejną partię (5:1, 8:2), przede wszystkim grając skuteczniej w ataku. Takie otwarcie wyraźnie zdeprymowało przeciwniczki, które nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki. W środkowej części seta wynik rozjechał się do dziesięciu oczek (13:3). Później asa dołożyła Martyna Łukasik (16:4), a kolejnego Magdalena Jurczyk (19:5). Bardzo jednostronny set zakończył się błędem dotknięciem siatki popełnionym przez Tajki (25:7).

Niestety, polskie siatkarki nie były w stanie utrzymać takiego rytmu gry w kolejnej odsłonie. Zaczęła się ona od przewagi Tajek (2:5, 4:9), a gospodynie nie były w stanie odrobić strat. Reprezentantki Tajlandii utrzymywały punktową zaliczkę (10:15, 15:19). Polki ruszyły do odrabiania strat i zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (18:20), ale trzy kolejne akcje padły łupem przyjezdnych (18:23). Skuteczna gra Magdaleny Stysiak w końcówce okazała się zbyt małym atutem do odrobienia strat w końcówce. Tajlandia dowiozła przewagę do końca (22:25).

W czwartym secie gra obu ekip falowała. Polki miały przewagę na początku, ale rywalki odpowiedziały serią od stanu 9:5 do 9:10. Pięć kolejnych akcji wygrały jednak Polki i było 14:10. Później podobna sytuacja – 18:14 dla biało-czerwonych i trzy akcje wygrane przez rywalki (18:17). Polki raz jeszcze odskoczyły na cztery oczka (22:18) i tym razem jednak rywalki złapały kontakt (22:21). Końcówka przyniosła sporo emocji. Martyna Czyrniańska wywalczyła piłkę setową (24:22), Tajki się obroniły, ale Polki odpowiedziały punktowym blokiem (25:23).

Polskie siatkarki doprowadziły więc do tie-breaka, który na początku miał bardzo wyrównany przebieg. Gospodynie miały punkt zaliczki przy zmianie stron, gdy atakiem blok-aut popisała się Czyrniańska (8:7). Po niej przewagę uzyskały Tajki, gdy asem popisała się Chatchu-On Moksri (9:10). One też wygrały cztery akcje w końcówce. Punktowy blok dał przyjezdnym piłkę meczową, a przestrzelony atak Stysiak oznaczał, że sensacyjna porażka polskich siatkarek stała się faktem (12:15).

Skrót meczu Polska - Tajlandia:

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (25), Martyna Czyrniańska (18), Magdalena Jurczyk (13), Agnieszka Korneluk (12) – Polska; Kongyot Ajcharaporn (22), Srithong Wipawee (17), Kokram Pimpichaya (10) – Tajlandia.

Polskie siatkarki w trzech poprzednich meczach odniosły trzy zwycięstwa. Pokonały 3:0 Słowenię, 3:1 Koreę Południową i 3:0 Kolumbię. Porażka z reprezentacją Tajlandii komplikuje sytuację drużyny trenera Stefano Lavariniego. Polki mają przed sobą mecze z najtrudniejszymi rywalkami – siatkarkami reprezentacji Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Awans wywalczą dwie najlepsze drużyny turnieju rozgrywanego w łódzkiej Atlas Arenie.

Polska – Tajlandia 2:3 (18:25, 25:7, 22:25, 25:23, 12:15)

Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Joanna Wołosz, Olivia Różański, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Monika Gałkowska, Katarzyna Wenerska, Martyna Czyrniańska, Monika Fedusio, Aleksandra Szczygłowska. Trener: Stefano Lavarini.

Tajlandia: Pornpun Guedpard, Thatdao Nuekjang, Hattaya Bamrungsuk, Pimpichaya Kokram, Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-On Moksri – Piyanut Pannoy (libero) oraz Jidapa Nahuanong (libero), Thanacha Sooksod, Wipawee Srithong, Nootsara Tomkom, Sasipapron Janthawisut. Trener: Danai Sriwacharamaytakul.

WYNIKI I TABELE KWALIFIKACJI OLIMPIJSKICH SIATKAREK

RM, Polsat Sport