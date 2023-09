Polski klub bliżej fazy grupowej Euroligi! Ważne zwycięstwo w Stambule

Wicemistrz Polski koszykarek KGHM BC Polkowice pokonał w Stambule Besiktas 58:57 (11:24, 18:11, 12:3, 17:19) w pierwszym meczu eliminacji do Euroligi. Polkowiczanki uczyniły istotny krok, by awansować do fazy grupowej tych prestiżowych rozgrywek. Rewanż na Dolnym Śląsku 27 września.