Poważne problemy byłej rywalki Justyny Kowalczyk. "Podstępna choroba wróciła po 12 latach"

Trzykrotna medalistka olimpijska zdradziła kilka lat temu w autobiografii "Brave enough" (ang. "Wystarczająco odważna" - przyp. red.), że kiedy była nastolatką, zmagała się z poważną bulimią. Choroba dała się jej tak bardzo we znaki, że od osłabienia organizmu Amerykance pękały naczynia krwionośne w oczach. Dostrzegły to jej koleżanki ze szkoły, które zaalarmowały wychowawców i w gruncie rzeczy uratowały Jessice życie.

Niestety, pod koniec ubiegłego sezonu Diggins miała nawrót choroby. Tak jak przed laty, w objęcia bulimii pchnęła biegaczkę narciarską obsesja dążenia do doskonałości.

- Podstępna choroba wróciła do mnie po dwunastu latach. Pod koniec sezonu zaczęłam cierpieć na zaburzenia odżywiania, które w lato przerodziły się w nawrót bulimii. To było bardzo trudne, bo - jak przed laty - to ja sama nakładałam na siebie dodatkową presję, dążąc do doskonałości. To tak, jakbyś szedł na wycieczkę z plecakiem, a ktoś dokładał ci do niego kamyki. Na początku tego nie czujesz, ale z czasem plecak robi się coraz cięższy. W moim przypadku to ja byłam osobą, która te kamyki dokłada - zdradziła Diggins.

Amerykanka podkreśliła, że doświadczenia z przeszłości pozwoliły jej w porę zauważyć, iż z jej organizmem dzieje się coś niedobrego i - przede wszystkim - pozwoliła sobie w porę pomóc.

- Nagle zdałam sobie sprawę z tego, że nie czuję się za dobrze. Ciągle byłam przemęczona, nie miałam na nic siły. Musiałam przyznać się przed samą sobą: "To wszystko wróciło". Ale mam wspaniały team, który o mnie dba, dzięki czemu krok po kroku udaje mi się zrzucać ciężar choroby. Czuję się coraz lepiej, wracam do normalnych treningów i planuję powrót do kadry narodowej - zakończyła Diggins.

32-latka po raz pierwszy pojawiła się na arenie międzynarodowej 28 listopada 2008 roku podczas zawodów US Super Tour w West Yellowstone, gdzie zajęła 37. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W trakcie bogatej kariery sięgnęła po trzy medale olimpijskie (brąz w sprincie stylem dowolnym i srebro na 30 km stylem dowolnym w Pekinie oraz złoto w drużynowym sprincie stylem dowolnym w Pjongczangu) i sześć krążków (w tym 2 złote) mistrzostw świata. W dorobku ma również Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w sezonie 2020/2021.

RI, Polsat Sport