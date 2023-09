Probierz zaczął kadencję od apelu. "Nie jestem przypadkowym trenerem"

- Proszę o możliwość spokojnej pracy, celem awans do mistrzostw Europy - podkreślił nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz. Jak zapewnił, nie jest trenerem przypadkowym, a o jego nominacji nie decydowała znajomość z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą.

- Moim celem jest, aby wszyscy piłkarze z wielką przyjemnością przyjeżdżali na zgrupowania i abyśmy spełnili cel, jakim jest awans do mistrzostw Europy. Wiem, że jestem w wielu przypadkach osobą kontrowersyjną, dla wielu mój wybór nie był oczywisty. Jednak 20 lat pracowałem na to, żeby to osiągnąć. Mam na koncie ponad 500 meczów w ekstraklasie. Nie jestem przypadkowym trenerem - powiedział Probierz.

- Atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra. Chcę żeby zawodnicy z wielką przyjemnością przyjeżdżali na zgrupowania. Proszę kibiców o to, żeby wstrzymali się z oceną i wsparli reprezentację - zaapelował nowy szkoleniowiec "Biało-Czerwonych".

Probierz, który w niedzielę skończy 51 lat, zastąpił w roli selekcjonera drużyny narodowej Fernando Santosa. Z Portugalczykiem przed tygodniem rozwiązano umowę za porozumieniem stron z powodu słabych wyników.

Debiut nowego szkoleniowca "Biało-Czerwonych" - 12 października w wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi.

JŻ, PAP