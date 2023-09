Tomasz Wydmuszek: W Superfinale chcemy grać ofensywnie!

Reprezentacja Polski w beach soccerze zmierzy się w środę z Niemcami w turnieju finałowym Europejskiej Ligi Beach Soccera, który rozpoczął się we włoskim Alghero. - Zwycięstwo w tym meczu zapewni nam awans do ćwierćfinału, bo we wtorek Niemcy przegrali z Hiszpanią 1:6 – zapewnia trener Polaków, Tomasz Wydmuszek. Transmisje środowych meczów na żywo w Polsacie Sport News.

Grzegorz Michalewski: Niemcy i Hiszpania to nasi grupowi rywale w turnieju finałowym Europejskiej Ligi Beach Soccera. Na jaki wynik możemy liczyć we Włoszech?

Tomasz Wydmuszek: W superfinale tych rozgrywek zagramy trzeci raz z rzędu i chcielibyśmy poprawić wyniki z tych dwóch poprzednich edycji, gdzie zajmowaliśmy odpowiednio ósme i siódme miejsce. W tym roku turniej finałowy rozgrywany jest dopiero w drugiej połowie września i mieliśmy już dłuższy rozbrat z beach soccerem, bo finały mistrzostw Polski rozgrywane były w sierpniu, a turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata na początku lipca. Na pewno ten brak rytmu meczowego będzie dla nas problemem, ale jestem zdania, ze jesteśmy w stanie powalczyć o miejsca 5-6, a przy odrobinie szczęścia awansować do półfinału.

Władze BSWW (Światowej Federacji Beach Soccera) zrezygnowały w tym roku z rozgrywania turniejów eliminacyjnych i zespoły rywalizować będą od razu w turnieju finałowym. Trafiliście do jedynej grupy liczącej trzy drużyny w której oprócz was wystąpią także reprezentacje Niemiec i Hiszpanii. Do ćwierćfinału awansują dwie najlepsze zespoły z każdej z czterech grup. Na inaugurację zmierzycie się z Niemcami i będzie to dla was kluczowy mecz.

Tak. Zwycięstwo w tym meczu zapewni nam awans do ćwierćfinału, bo we wtorek Niemcy przegrali z Hiszpanią 1:6. Początek meczu był dla nich bardzo nieudany, bo po ich dwóch błędach Hiszpanie łatwo wyszli na prowadzenie i tę przewagę konsekwentnie powiększali. Z Niemcami ostatnio graliśmy w lipcu na zakończenie kwalifikacji do mistrzostw świata, gdy w meczu o jedenaste miejsce wygraliśmy 8:6. Wcześniej, bo na początku roku graliśmy z nimi towarzyski dwumecz w Gliwicach. Pierwszy mecz przegraliśmy, a drugi zakończył się nasza wygraną po rzutach karnych. Te wyniki pokazują, że w środę czeka nas bardzo zacięte i wyrównane spotkanie, oby ze szczęśliwym zakończeniem dla nas.

Jakie są największe atuty reprezentacji Niemiec?

Jest zespół, który jest bardzo dobrze zorganizowany w obronie. Mają dwóch świetnych zawodników grających na pozycji pivota, zwłaszcza Oliver Romrig, który jest grającym trenerem reprezentacji Niemiec. Preferują grę tym starym dobrym beach soccerem, a więc z wykorzystaniem bramkarza, a my lubimy grać z takimi przeciwnikami. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to dla nich mecz ostatniej szansy, ale jesteśmy na to gotowi i dołożymy wszelkich starań, aby już w środę zapewnić sobie awans do półfinału.

W kadrze, która zagra w Alghero pojawiło się kilku nowych zawodników. Skąd te zmiany w składzie naszego zespołu?

Powołania do reprezentacji otrzymali Kuba Fudała z FC10 Zgierz i Kacper Kosmal BSC Boca Gdańsk. Dla nich to będzie debiut w reprezentacji i to w dodatku na tak dużym turnieju. Obaj wyróżniali się w tym sezonie w rozgrywkach Ekstraklasy i z bardzo dobrej strony pokazali się także w turnieju finałowym mistrzostw Polski. W pełni zasłużyli na to powołanie i chciałem w ten sposób docenić ich bardzo dobra dyspozycje w tym sezonie.

Jak będziemy grali we Włoszech?

Chcemy grać ofensywnie w ustawieniu 1-2-2 lub z małym przejściem do gry 1-3-1. Mamy dwóch bramkarzy Krystiana Karolaka i Łukasza Łosia, którzy świetnie grają nogami i dlatego zamierzamy z tego wariantu korzystać, bo to może być nasz duży atut. Uczymy się od najlepszych i chcemy z tego czerpać jak najwięcej dla siebie, aby procentowało w przyszłości.

