Boniek znowu to zrobił! Tajemniczy wpis zaskoczył fanów

Zbigniew Boniek słynie z aktywności w mediach społecznościowych, a jego wpisy są komentowane przez wielu obserwujących. Podobnie było w czwartek, kiedy to na jego profilu pojawiła się tajemnicza wiadomość.

- Mamy nowego trenera. Może będziemy mieli także nowego... Kogo? 3, 2, 1... - napisał w serwisie "X" były prezes PZPN.



Mamy nowego Trenera (👏👏) może będziemy mieli także nowego………… Kogo? 3..2…1.. — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) September 21, 2023

Ten wpis wywołał mnóstwo szumu w mediach społecznościowych. Fani momentalnie zaczęli zastanawiać się, co Boniek miał na myśli, publikując takie słowa. Nawet nie były one przypadkowe, gdyż były prezes PZPN lubi od czasu do czasu wzbudzić zainteresowanie dość zawiłą treścią. Kibice zaczęli spekulować, czy może chodzi o zmianę na fotelu prezesa PZPN, a może o zmianę kapitana w Biało-Czerwonych barwach.

W środę poznaliśmy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Fernando Santosa zastąpił Michał Probierz, który wziął już udział w powitalnej konferencji prasowej i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Swoje zdanie o zatrudnieniu byłego szkoleniowca polskiej młodzieżówki wypowiedział też Boniek.

- Zrealizowało się marzenie Michała, człowieka ambitnego, z zasadami. Życzę, aby doprowadził Polskę do mistrzostw Europy. Powodzenia Michał - napisał.

jb, Polsat Sport