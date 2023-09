Liverpool przyzwyczaił swoich kibiców do regularnych występów w Lidze Mistrzów. Poprzedni sezon był jednak w wykonaniu "The Reds" nieudany, czego efektem było piąte miejsce na koniec rozgrywek. To oznaczało natomiast brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Zamiast tego Liverpool wystąpi w Lidze Europy.

W pierwszej kolejce Anglicy zmierzą się z LASK. To austriacki klub z miasta Linz. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach, które na początku sezonu musiał łączyć z grą w eliminacjach Ligi Europy.

Liverpool ma za sobą pięć spotkań w Premier League. Wgrał cztery z nich i jedno zremisował.

JŻ, Polsat Sport