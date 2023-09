Legia wyeliminowała w ostatniej rundzie kwalifikacji w rzutach karnych duński FC Midtjylland. Natomiast zespół z Birmingham gładko uporał się ze szkockim Hibernian, wygrywając w dwumeczu 8:0.

ZOBACZ TAKŻE: "Polski Guardiola", whisky i konferencja po niemiecku. Takiego selekcjonera jeszcze nie było

W Premier League Aston Villa doznała wysokich porażek z Newcastle United (1:5) i Liverpoolem (0:3), ale ekipy teoretycznie słabsze pokonywała bez trudu - Everton 4:0, Burnley 3:1 i Crystal Palace 3:1.

Ostatni postęp w grze "The Villans" to w dużej mierzej zasługa zatrudnionego w październiku ubiegłego roku trenera Unaia Emery'ego. 51-letni hiszpański szkoleniowiec to prawdziwy specjalista od gry w europejskich pucharach. Sevillę przez trzy lata z rzędu (2014-16) doprowadzał do triumfu w Lidze Europy.

Trudno przewidzieć jednak, na ile poważnie Anglicy podejdą do gry w Lidze Konferencji. Wymagająca rywalizacja w Premier League często skutkuje wystawianiem rezerwowych w pucharach. Na pewno bramki Aston Villi nie będzie strzegł argentyński mistrz świata Emiliano Martinez.

Poprzednio Aston Villa w europejskich pucharach grała w 2010 roku i wówczas uległa Rapidowi Wiedeń w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy.

W grupie E oprócz Legii i Aston Villi są jeszcze holenderskie AZ Alkmaar oraz bośniacki Zrinjski Mostar.

Liga Konferencji to trzecie pod względem prestiżu i nagród finansowych rozgrywki UEFA, po elitarnej Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy.

W fazie grupowej wystąpią 32 drużyny, podzielone na osiem grup. Ich zwycięzcy awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z drugich lokat spotkają się w barażowym dwumeczu - 15 i 22 lutego - z ośmioma klubami, które zajmą trzecie miejsca w grupach Ligi Europy.

Finał odbędzie się 29 maja 2024 roku w Atenach - na stadionie AEK.

Triumfator rozgrywek otrzyma prawo występu w kolejnym sezonie w fazie grupowej Ligi Europy.

Relacja i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Aston Villa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

JŻ, PAP