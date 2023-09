Tanecznym krokiem zawodnicy MotoGP wkraczają w nowy weekend wyścigowy. Przed nami GP Indii, które odbędzie się na zupełne nowym dla motocyklistów torze Buddh International Circuit. Przed przybyciem do Indii, wiele osób miało problemy z wizą, które doprowadziły do opóźnień w przybyciu na tor. Mimo to, wszystkim udało się dotrzeć do Indii.