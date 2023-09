Wielkie zwycięstwo Legii Warszawa w Lidze Konferencji! Aston Villa pokonana

Międzynarodowe rozgrywki na dobre wróciły do Warszawy! 21 września na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej Legia świętowała swój powrót do gry w europejskich pucharach i już na starcie mierzyła się z najtrudniejszym rywalem w grupie. Do stolicy Polski zawitała Aston Villa, a na spotkanie wybrał się nowy selekcjoner - Michał Probierz, który nie tylko obserwował zawodników Legii, ale również chciał obejrzeć Matty'ego Casha, który tym razem rozpoczął mecz na ławce rezerwowych.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz obecny na meczu Legia Warszawa - Aston Villa. 🇵🇱 #LEGAVL pic.twitter.com/riNsBEtmCi — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 21, 2023



Wracając jednak do boiskowych wydarzeń już sam początek spotkania zwiastował wiele celnych trafień na przestrzeni całego meczu, bowiem jako pierwszy piłkę w siatce umieścił już w trzeciej minucie Paweł Wszołek. Reprezentant Polski wykorzystał dośrodkowanie Patryka Kuna i niewiele się zastanawiając uderzył na bramkę Emiliano Martineza. Legia prowadziła w tym meczu 1:0.



Radość "Wojskowych" nie trwała długo, bowiem już w szóstej minucie do piłki odbitej na poprzeczkę przez Kacpra Tobiasza po mocnym uderzeniu Nicolo Zaniolo zgarnął Jhon Duran i wbił futbolówkę do siatki ustanawiając wynik na 1:1.

Dwadzieścia minut później znów Legia była w natarciu. Stołeczny klub próbował grać skrzydłami i wychodziło mu to nadzwyczaj dobrze. Piłka odbita rykoszetem po dośrodkowaniu Wszołka wpadła pod nogi Ernesta Muciego, a ten uderzył piłkę tuż obok Martineza zdobywając bramkę na 2:1.



Ponownie radość całego stadionu nie trwała długo, bowiem w 38. minucie okazję miała ponownie Aston Villa. Z zamieszania pod bramką najlepiej wyszedł Lucas Digne, który pięknym wolejem pokonał Tobiasza i mieliśmy już 2:2.



Druga połowa znów miała ubiec pod znakiem Ernesta Muciego, który pracował na miano bohatera swojego zespołu. Naciskany przez obrońcę dobrze odnalazł się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla bramki Martineza, a futbolówka uderzona lekko po ziemi wpadła do siatki odbijając się jeszcze od słupka. Legia była o krok od sprawienia sensacji przy swoim powrocie na europejskie salony.

Arbiter doliczył jeszcze pięć minut do regulaminowego czasu gry. Aston Villa miała swoje okazje, a do piłki w ostatniej chwili dopadł Diaby, ale odbiła się ona tylko od bocznej siatki. Niedługo potem sędzia odgwizdał koniec meczu i dał stołecznym zawodnikom ostateczny powód do radości tego wieczoru.



Legia Warszawa - Aston Villa 3:2 (2:2)



Bramki: Paweł Wszołek 3, Ernest Muci 26, 51 - Jhon Duran 6, Lucas Digne 39

PI, Polsat Sport