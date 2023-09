Aryna Sabalenka opowiedziała o swoim życiu miłosnym. "Tylko sportowiec to zrozumie"

Sabalenka związana jest z Konstantinem Kołcowem, byłym reprezentantem Białorusi w hokeju na lodzie, a obecnie trenerem rosyjskiego klubu Saławat Jułajew Ufa. Tenisistka podkreśla, że to, iż jej wybranek również pochodzi ze świata sportu, znacznie pomaga budować tę relację.

- Tylko inny sportowiec zrozumie takie życie. Konstantin odnosił ogromne sukcesy i to on w początkowej fazie bardzo pomagał nam lepiej się poznać - powiedziała Białorusinka, cytowana przez kazachski "Sports".

Pierwsza rakieta światowego tenisa dodała, że ich relacja jest już na tyle dojrzała, że nawet długotrwała rozłąka, związana z napiętym kalendarzem WTA i zawodowymi obowiązkami Kołcowa, nie jest w stanie jej naruszyć.

- Konstantin nadal pracuje jako trener, ale okres przygotowawczy hokeistów zbiega się z europejską częścią tenisowego touru, dzięki czemu może mi on w tym czasie towarzyszyć. Często korzysta z tej okazji i podróżuje ze mną na różne turnieje. Oczywiście bardzo bym chciała, żeby robił to częściej, ale on bardzo kocha świat hokeja i swoją pracę - zakończyła Sabalenka.

Aryna Sabalenka i Konstantin Kołcow oficjalnie spotykają się od 2021 roku. Była partnerka 42-latka w pełnym żalu wpisie w mediach społecznościowych przekonywała jednak, że... liderka rankingu WTA zaczęła romansować z hokeistą, gdy ten był jeszcze w związku.

RI, Polsat Sport