III Liga: KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Wieczysta Kraków. Relacja i wynik na żywo

Będzie to jedno z ciekawszych spotkań kolejki. Wieczysta plasuje się na trzeciej lokacie w tabeli, a KSZO z tym samym dorobkiem punktów zajmuje szóste miejsce.

Obie ekipy wygrały jak dotąd pięć z ośmiu spotkań. Taki rezultat nie do końca zadowolił szefów Wieczystej. Podjęli decyzję o zakończeniu współpracy z Maciejem Musiałem, który prowadził drużynę od początku sezonu. Co ciekawe, jego miejsce tymczasowo zajął Sławomir Peszko, a piątkowy mecz będzie jego debiutem w tej roli.

Były reprezentant Polski niedawno ukończył kurs trenerski UEFA A, co uprawnia go do prowadzenia ekip na poziomie maksymalnie drugiej ligi. Jest też ważną postacią pionu sportowego w klubie.

Jak poradzi sobie "Peszkin" i jego zespół?

Relacja na żywo i wynik meczu KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Wieczysta Kraków od godziny 19:29 na Polsatsport.pl.

