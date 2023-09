Nic nie zapowiadało katastrofy w postaci klęski polskich zawodniczek przeciwko znacznie niżej notowanym Tajkom. Nasze siatkarki spisywały się bez zarzutów, czego dowodem pewne zwycięstwa ze Słowenią 3:0, Koreą Południową 3:1 oraz Kolumbią 3:0. Wydawało się, że również konfrontacja z Tajlandią będzie należeć do tych z gatunku "szybkich, łatwych i przyjemnych". Azjatki nie miały na swoim koncie żadnych zdobyczy punktowych, a mimo to potrafiły nie tylko doprowadzić do tie-breaka, ale również go wygrać.

Śmiało można powiedzieć o kompromitacji Polek, które muszą jak najszybciej zapomnieć o strasznej wpadce z Tajkami i skupić się na piątkowym rywalu. Niemki mają tyle samo "oczek", co Biało-Czerwone, ale odniosły komplet zwycięstw, dwukrotnie pokonując w pięciu setach Koreę Południową oraz Słowenię.

Awans na igrzyska olimpijskie wywalczą tylko dwie najlepsze drużyny. O kolejności w tabeli decyduje najpierw liczba zwycięstw a dopiero dorobek punktowy, co jeszcze bardziej utrudnia sytuację Polek, które nie mogą sobie już pozwolić na porażkę.

Podopieczne trenera Lavariniego dobrze wspominają ostatni mecz przeciwko naszym zachodnim sąsiadkom. Pod koniec sierpnia tego roku Polki wygrały 3:0 w 1/8 finału mistrzostw Europy. Pięć ostatnich konfrontacji to triumfy Biało-Czerwonych.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport