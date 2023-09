Michał Winiarski pokonał... swoją drużynę! Niecodzienny sparing w Niemczech

Reprezentacja Niemiec siatkarzy pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie 4:0 w meczu kontrolnym, który został rozegrany w Kienbaum pod Berlinem. Dla niemieckiej kadry prowadzonej przez trenera klubu z Zawiercia – Michała Winiarskiego, był to ostatni sprawdzian przed wylotem do Brazylii na kwalifikacje olimpijskie.

Jurajscy Rycerze rozpoczęli spotkanie w dobrym stylu i szybko odskoczyli na dwa punkty. Niemcy wyrównali, gdy Bartosz Kwolek dwa razy został zatrzymany przez wysoki blok duetu Georg Grozer – Anton Brehme. Równie czujny na siatce po naszej stronie był jednak Michał Szalacha i gdy zatrzymał Moritza Karlitzka, zrobiło się 13:11. Dwa asy dorzucił Karol Butryn i przy stanie 16:12 dla żółto-zielonych Michał Winiarski poprosił o czas dla kadry Niemiec. Przyniósł on efekt, bo gospodarze wkrótce ponownie doprowadzili do remisu. W końcówce w polu serwisowym zameldował się Grozer i choć nie punktował bezpośrednio, to na tyle utrudniał rywalom grę, że nie opuścił go już do końca i Niemcy wygrali 25:21.

Początek drugiego seta był wyrównany, nie brakowało długich wymian, bo obie ekipy dobrze funkcjonowały w relacji blok-obrona. Cały czas inicjatywa leżała jednak po stronie reprezentacji Niemiec. Podobnie jak na wiosnę w play-offach PlusLigi zagrywką dał się we znaki zawiercianom Karlitzek i zrobiło się 21:17, a po chwili kontrę skończył Denis Kaliberda. Po czasie przyjmujący zapunktował jeszcze dwukrotnie zza dziewiątego metra, najpierw zaskakując rywali skrótem, a później trafiając w samą linię końcową. Pomylił się dopiero przy setbolu, ale drugiego wykorzystał Tobias Krick atakiem z krótkiej (25:18).

Kolejną partię Aluron CMC Warta rozpoczęła w tym samym składzie. Michał Winiarski wymienił za to niemal całą szóstkę w kadrze Niemiec. Nie zmieniła się natomiast presja, jaką Niemcy wywierali zagrywką i dzięki temu już na początku objęli trzypunktowe prowadzenie. Mimo, że zawierciański blok dobrze reagował na piłki wystawiane przez Johannesa Tille, który zastąpił Lukasa Kampę, to Jurajscy Rycerze nie byli w stanie przełożyć tego na punkty przy własnym serwisie. Rozgrywający gospodarzy dorzucił dwa asy z rzędu i było już 19:13 dla Niemców. Mocne serwisy Tavaresa i kontry kończone przez Kwolka pozwoliły zmniejszyć dystans do stanu 22:20. Na wyrównanie zabrakło już czasu i gospodarze wygrali do 25:22 po skutecznym ataku ze środka Lukasa Maase.

W czwartym secie na boisku w ekipie Jurajskich Rycerzy pojawili się Michał Kozłowski, Daniel Gąsior, Tomasz Kalembka i Artur Brzostowicz, a pozostali na nim Patryk Łaba, Michał Szalacha i Szymon Gregorowicz. Zespół z Zawiercia w odmienionym składzie nie wszedł dobrze w grę i rywale błyskawicznie wypracowali pięciopunktową przewagę, a później zaczęli ją jeszcze powiększać. Ekipie z PlusLigi punktowanie przychodziło z dużym trudem, bo Niemcy podbijali wiele piłek i neutralizowali szanse rywali, a sami byli bardzo skuteczni. Ostatnią akcję atakiem z pajpa skończył Ruben Schott, choć Szalacha był bardzo bliski udanego bloku.





Niemcy wygrywają mecz kontrolny 4:0 (25:21, 25:18, 25:22, 25:11) i decyzją obu sztabów jutro zamiast drugiego spotkania drużyny będą trenować osobno 🏁



Porażkę w starciach polsko-niemieckich wzięliśmy dziś na siebie, więc teraz już #jazdababy po zwycięstwo! 🇵🇱✊ pic.twitter.com/K7Z9JmWcWm — Aluron CMC Warta Zawiercie (@AluronCMC) September 22, 2023

Decyzją sztabów obu drużyn drugie, zaplanowane wstępnie na sobotę spotkanie nie odbędzie się. Zamiast niego drużyny będą trenować osobno.

Niemcy – Aluron CMC Warta Zawiercie 4:0 (25:21, 25:18, 25:22, 25:11)

RM, Polsat Sport, aluroncmc.pl