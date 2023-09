Polska chce zorganizować kolejną siatkarską imprezę. Świderski zdradził szczegóły

Niewykluczone, że w najbliższym czasie w Polsce odbędą się kolejne mistrzostwa świata! Potwierdził to prezes PZPS Sebastian Świderski.

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w 2025 roku i przejdą na cykl dwuletni, co oznacza, że będą rozgrywane w latach nieparzystych. Mimo medialnych spekulacji, Polska prawdopodobnie nie będzie aplikowała o organizację właśnie tego turnieju. Świderski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" przyznał, że interesuje go mundial w 2027 roku.



- Trzy lata przerwy to byłoby za krótko, żeby zorganizować kolejny mundial po tym ubiegłorocznym, a w przypadku 2027 r. będzie łatwiej się przygotować. Poza tym istotna jest dostępność hal. W zeszłym roku łatwiej było to zorganizować, bo po pandemii kalendarz dostępności obiektów nieco się zmienił i pojawiło się trochę luk, ale już na kolejny sezon nie jest łatwo wygospodarować terminy nawet w kontekście meczów towarzyskich - powiedział.

Na jakim etapie znajduje się polska kandydatura? Prezes PZPN przyznał, że na razie na bardzo wstępnym. - Za nami zgłoszenie internetowe - dodał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

W ostatnich latach w Polsce odbyły się dwa mistrzostwa świata - w 2014 oraz 2022 roku. Oba były chwalone przez kibiców oraz działaczy. Czy czeka nas kolejna wielka impreza?



Polscy siatkarze są aktualnymi wicemistrzami świata. W 2022 roku przegrali w finale z Włochami.

jb, Polsat Sport