Stanowcze kroki WADA wobec Rosjan. Nowe sankcje

"Chciałbym podziękować Komitetowi Wykonawczemu za bardzo produktywne spotkanie w Szanghaju. Członkowie ExCo podjęli ważne decyzje dotyczące kwestii zgodności ze Światowym Kodeksem Antydopingowym, nauki, edukacji, zarządzania i wielu innych" - zaznaczył po spotkaniu Witold Bańka, prezydent WADA.

Komitet Wykonawczy, na podstawie rekomendacji niezależnego Komitetu Agencji ds. Monitorowania Zgodności (CRC), zatwierdził nowe sankcje dla Rosyjskiej Agencji Antydopingowej wynikające tym razem z niezgodności w prawie krajowym z kodeksem WADA. Zostały one zidentyfikowane podczas wirtualnego audytu we wrześniu 2022 roku i do tej pory nie zostały skorygowane.

W świetle nowych sankcji przedstawiciele RUSADA m.in. nie mogą być członkami organów, komitetów, zarządu WADA i któregokolwiek z sygnatariuszy Kodeksu. Rosja nie otrzyma prawa do organizacji mistrzostw regionalnych, kontynentalnych i światowych oraz wydarzeń organizowanych przez kontynentalne stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich. Dodatkowo rosyjska flaga nie będzie wywieszana podczas najważniejszych sportowych imprez.

Do czasu usunięcia wszystkich niezgodności związanych zarówno z prawem krajowym, jak i tych wynikających z wyroku Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) z grudnia 2020 roku, RUSADA nie będzie kwalifikować się do „przywrócenia” do systemu.

Tymczasem nadal toczą są sprawy dyscyplinarne wynikające z pozyskania przez WADA danych i próbek z moskiewskiego laboratorium w 2019 roku. Dotychczas, w sumie w 218 sprawach wydano wyroki skazujące i nałożono sankcje, w kolejnych 63 postawiono zarzuty, wiele innych nadal aktywnie się toczy.

Członkowie ExCo zatwierdzili ponadto listę substancji i metod zabronionych na rok 2024. Lista zostanie opublikowana przed 1 października 2023 roku i wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Do listy substancji zakazanych został dodany tramadol. To silnie działający lek przeciwbólowy z grupy opioidów, zwanych narkotycznymi lekami przeciwbólowymi. Po specyfik chętnie sięgają zwłaszcza piłkarze i kolarze.