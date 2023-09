Starcie tytanów w Paryżu. Plan transmisji Pucharu Świata w rugby

To będzie mecz, który zdecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Liderzy rankingu światowego kontra aktualni mistrzowie świata! Irlandia kontra RPA, czyli starcie, na które czeka cały świat (transmisja do 182 krajów). Ale nie tylko to spotkanie, trwającego we Francji Pucharu Świata w rugby, zapowiada się fascynująco w czasie nadchodzącego weekendu. Polsat Sport pokaże na żywo wszystkie mecze!

Puchar Świata w rugby trwa już dwa i pół tygodnia, ale do decydujących rozstrzygnięć wciąż jeszcze daleko. Drużyny grają z co najmniej pięciodniowymi przerwami, wywalczyli to sobie zawodnicy, którzy jak w żadnej innej dyscyplinie we współczesnym sporcie są poddawani gigantycznemu wysiłkowi w każdym aspekcie – siły, wytrzymałości, szybkości, ale też odporności na ból, czy też presji psychicznej. Bo rugby to, jak mówi się w Polsce „zespołowy sport walki”, a na świecie „sport kolizyjny”.



Pęknięta szczęka Duponta



Jak bardzo kolizyjny przekonał się, nie pierwszy raz w swej karierze, lider gospodarzy mistrzostw świata – Antoine Dupont, który w czwartkowym meczu z Namibią doznał pęknięcia szczęki, a podejrzenie było, że jest to także złamanie oczodołu. Francuzi robią dobrą minę do złej gry, ale dla trójkolorowych, którzy uchodzą za jednego z głównych kandydatów do złota, to gigantyczna strata. Mimo że gospodarze kolejny mecz zagrają dopiero 6 października z Włochami, a ćwierćfinał, w którym można odpaść z rywalizacji, 15 października, udział Antoine’a Duponta w obu tych starcia trzeba by traktować w kategorii cudu. Najbardziej optymistyczne prognozy mówią, że łącznik młyna Francuzów może wrócić na półfinał, który zaplanowano na 21 października, ale to też mało prawdopodobne.



W sobotę Francuzi dowiedzą się z kim zagrają w ćwierćfinale. Losowanie grup, które przeprowadzono… trzy lata temu, sprawiło, że w jednej połówce drabinki turniejowej są wszystkie cztery drużyny, które uchodzą za kandydatów do złota. W grupie A są to Francja i Nowa Zelandia, w grupie B - RPA i Irlandia. System jest taki, że w ćwierćfinale zwycięzca gr. A, gra z drugą drużyną gr. B i na odwrót. Do półfinałów awansują tylko zwycięzcy.



Francja swój mecz o prymat w grupie A wygrała. Dwa tygodnie temu, na inaugurację turnieju pokonała Nową Zelandię 27:13. Teraz czas na starcie wagi ciężkiej w grupie B. Oczywiście w obu pulach są jeszcze ekipy, które teoretycznie mogą namieszać. W A są to Włosi, ale gdyby wygrali z Francją lub Nową Zelandią byłaby to sensacja większa niż porażka Mike’a Tysona z Jamesem Busterem Douglasem w 1990 roku. W grupie B to z kolei Szkoci, którzy z RPA już grali i przegrali 3:18. Z Irlandią też nie będą faworytami, ostatni raz wygrali w 2017 roku.



O pierwsze miejsce w grupie B



Wszystko wskazuje na to, że zwycięzca sobotniego starcia na Stade de France zagra z Nową Zelandią w ćwierćfinale, a przegramy z Francją. Irlandia to lider rankingu światowego, ma na koncie 15 zwycięstw z rzędu. RPA to trzykrotni mistrzowie świata, obrońcy tytułu, którzy w trzech ostatnich meczach zgnietli swych rywali. Tuż przed Pucharem Świata pokonali w Londynie odwiecznych rywali – Nową Zelandię 35:7, co jest najwyższym zwycięstwem w 102-letniej historii rywalizacji tych drużyn. Już we Francji Springboks pokonali wspomnianą Szkocję, a potem 76:0 dużo niżej notowaną Rumunię.



Irlandia z RPA mierzyła się do tej pory 27 razy. Wygrała tylko osiem spotkań, ale wśród nich są dwa ostatnie. W listopadzie zeszłego roku w Dublinie było 19:17, co w rugby jest wynikiem prawie remisowym. W 2017 roku też w Dublinie było 38:3, ale oba te mecze, tak jak wszystkie wcześniejsze, nie mają teraz znaczenia.



Springboks, jak mówi się o graczach RPA, jak mało który zespół, potrafią mobilizować się na Puchar Świata. Starcia z Rumunią nie ma co oceniać, to drużyny z innych rugbowych światów, ale mecz ze Szkocją to był prawdziwy pokaz siły mistrzów świata. Siły i ich stylu. Może niezbyt efektownego, ale zabójczo skutecznego. Opartego nie niesamowitej, fizycznej grze, totalnej, ale przepisowej (na granicy) agresji, granitowej wręcz obronie i presji, jaką cały zespół, przez pełne 80 minut, wywiera na rywalach. Wynik 18:3 w rugby to nie jest wysokie zwycięstwo, ale wszyscy, którzy widzieli to spotkanie, podkreślają, że Szkocja nie miała nic do powiedzenia.



Siedmiu młynarzy na ławce!



I tak trener RPA Jacques Nienaber tak chce pokonać Irlandię. Zgnieść ją. Nawet tego nie ukrywa, ba ogłosił to światu, prezentując skład na mecz. Dodajmy szalony skład. Na ośmiu możliwych zmienników, aż siedmiu to gracze młyna. Taktyka jest więc prosta – zgnieść Irlandię właśnie „z przodu”, jak mówi się w rugby o grze formacji młyna. „Zabić” ich najszybszą na świecie grze w przegrupowaniach zwanych ruckami, czyli w walce o piłkę, która leży na ziemi. Oczywiście taktyka jest mega ryzykowna. Na ławce z graczy formacji ataku będzie tylko łącznik młyna Cobus Reinach. Co oznacza, że jeśli kontuzji dozna innych gracz ataku, trener będzie musiał mocno kombinować. A że urazu można doznać w każdego chwili, świadczy chociażby przytoczona na wstępie kontuzja Antoine’a Duponta, odniesiona w meczu, który Francja wygrała z Namibią 96:0.



Australia z Walią o przeżycie w turnieju



Czy RPA uda się zgnieść Irlandię? Czy też liderzy rankingu światowego, którzy jeszcze nigdy w historii nie przeszli dalej niż do ćwierćfinałów, odniosą 16 zwycięstwo z rzędu? Początek tego fascynującego widowiska w sobotę 23 września o godz. 21.00. Transmisja w Polsacie Sport News.



W niedzielę tylko ciut mniejszy hit. Mecz, który może wyrzucić z Pucharu Świata dwukrotnych mistrzów globu – Australię. Wallabies, po porażce 15:22 z Fidżi, muszą pokonać Walię. Jeśli przegrają, na pewno nie awansują do ćwierćfinału, ale jeśli wygrają, sytuacja w grupie C, będzie najciekawsza w całym turnieju. Mecz w niedzielę 24 września o godz. 21, transmisja w Polsacie Spot Extra.



Poniżej plan transmisji meczów Pucharu Świata w rugby na najbliższy tydzień.



22 września



Godz. 17.40, Polsat Sport News

Argentyna vs Samoa (Gr. D) – Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne



23 września



Godz. 13.55, Polsat Sport Fight

Gruzja vs Portugalia (Gr. C) – Stadium de Toulouse, Tuluza



Godz. 17.40, Polsat Sport Premium 2

Anglia vs Chile (Gr. D) – Stade Pierre Mauroy, Lille



Godz. 20.55, Polsat Sport News

RPA vs Irlandia (Gr. B) – Stade de France, Saint-Denis



24 września



Godz. 17.40, Polsat Sport News

Szkocja vs Tonga (Gr. B) – Stade de Nice, Nicea



Godz. 20.55, Polsat Sport Extra

Walia vs Australia (Gr. C) – Parc OL, Lyon



27 września



Godz. 17.40, Polsat Sport Premium 2

Urugwaj vs Namibia (Gr. A) – Parc OL, Lyon



28 września



Godz. 20.55, Polsat Sport Premium 1

Japonia vs Samoa (Gr. D) – Stadium de Toulouse, Toulouse



29 września



Godz. 20.55, Polsat Sport News, Polsat Sport Premium 1

Nowa Zelandia vs Włochy (Gr. A) – Parc OL, Lyon