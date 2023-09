W nocy z soboty na niedzielę Mateusz Gamrot (22-2-1NC, 7 KO, 5 Sub) stoczy swój ósmy pojedynek w organizacji UFC. Jego rywalem będzie Rafael Fiziev (12-2, 8 KO, 1 Sub). To starcie będzie walką wieczoru gali UFC Vegas 79. O której godzinie walczy Gamrot? Kiedy walka Gamrot - Fiziev?