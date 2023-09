Ważny ruch ekstraklasowego klubu. Kapitan przedłużył kontrakt z zespołem

Jego obecny, drugi kontrakt, obowiązywał do końca 2023 roku. Zawodnik przyszedł do Piasta z warszawskiej Legii – początkowo na zasadzie wypożyczenia - i pomógł drużynie skutecznie walczyć o utrzymanie w ekstraklasie. W kolejnym sezonie świętował z ekipą trenera Waldemara Fornalika pierwsze w historii mistrzostwo kraju. Potem wywalczył z Piastem także brązowy medal.

Jesienią 2019 piłkarz przeszedł w Barcelonie operację kolana, pięć miesięcy pauzował, zimą musiał ponownie walczyć o miejsce w podstawowym składzie Piasta.

„Kiedy zimą 2018 roku trafiłem do Piasta na wypożyczenie, nie sądziłem, że 5,5 roku później będę wciąż w klubie. Co więcej, że przedłużę umowę o kolejne 2,5 roku. W dzisiejszych czasach to rzadkość, by jeden zawodnik reprezentował klub przez tak długi okres. Jestem ambitnym zawodnikiem, który zawsze chce grać o czołowe lokaty i właśnie ten argument był dla mnie kluczowy. Przez ten czas klub bardzo urósł. Od walki o utrzymanie po zdobycie upragnionego mistrzostwa. Od sezonu 2018/19 zawsze byliśmy w pierwszej szóstce na koniec sezonu. Żadnemu innemu klubowi w tym czasie to się nie udało. Cieszę się, że jestem częścią Piasta w jego najlepszych latach w historii, ale moim celem jest, aby znów coś wygrać” – – wyjaśnił Czerwiński, nazywany przez stadionowego spikera Piasta „ministrem obrony”.

Dotychczas Czerwiński rozegrał w gliwickich barwach 181 spotkań, w których strzelił 12 goli.

„W chwili wygaśnięcia nowego kontraktu będę miał 35 lat. Z jednej strony - niemało. Z drugiej - wiem, jak się prowadzę i jakie mam zdrowie. Liczę, że swoją postawą zasłużę na kolejną umowę. Zwłaszcza, że rodzina świetnie się tutaj czuje, co przekłada się bardzo pozytywnie na mnie”- podkreślił obrońca, który kapitańską opaskę przejął dwa lata temu, po odejściu Gerarda Badii. Hiszpan grał w Piaście siedem lat.

Razem z Czerwińskim do gliwiczan dołączył w 2018 roku słowacki bramkarz Frantisek Plach. Jego przedłużona umowa obowiązuje też do końca czerwca 2026. Obaj są "żelaznymi" punktami drużyny prowadzonej od niemal roku przez trenera Aleksandara Vukovica.

„Od dłuższego czasu pracowaliśmy nad przedłużeniem kontraktu z Jakubem. To pokazuje, że chcemy budować zespół na bardzo solidnych fundamentach. Sprawa kontynuowania naszej współpracy była dla nas priorytetem. Zdajemy sobie sprawę jak dużo jakości zarówno pod względem gry, jak i charyzmy daje nam Kuba. Przez ostatnie lata udowodnił, że jest prawdziwym liderem w naszej szatni i przykładem do naśladowania dla młodych zawodników. Odnieśliśmy razem wiele sukcesów i chcemy to kontynuować. Nowy kontrakt to efekt dobrej pracy przez cały okres trwania poprzedniej umowy” – ocenił dyrektor sportowy klubu Bogdan Wilk.