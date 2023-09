Włoskie media: Atalanta ruszyła głową, by pokonać Raków

"La Gazzetta dello Sport" podkreśliła w relacji z meczu w mieście w Lombardii: "Atalanta nie popełnia błędów" i dodaje, że klub ten "rozłożył Raków na łopatki" w drugiej połowie, przede wszystkim dzięki wspaniałej grze 22-letniego Belga Charlesa De Ketelaere, który strzelił głową bramkę w 49 minucie spotkania. Według dziennika to on najlepiej wypadł podczas tego meczu.

Autorem drugiej bramki, strzelonej także głową był Ederson. "Atalanta ruszyła głową"- konstatuje żartobliwie gazeta.

Ale, przyznaje też, że piłkarze debiutującego w Lidze Europy Rakowa na początku meczu grali "bardziej przytomnie" niż przeciwnicy, którzy na swoim boisku nie wykazywali się zbyt szybką reakcją i precyzją. Drużyna z Częstochowy, dodaje "La Gazzetta" była nawet bliska zdobycia gola. Wyraźna zmiana sytuacji nastąpiła w drugiej połowie.

Według dziennika, choć piłkarze z Bergamo zmarnowali trochę okazji, to był to nadzwyczaj udany powrót do europejskich rozgrywek po 525 dniach, a Atalanta znalazła się na pierwszym miejscu w grupie.

W relacji agencji Ansa wyrażono zachwyt dla De Ketelaere. "Atalanta, by pokonać Raków Częstochowa użyła głowy" - stwierdzono w komentarzu.

Sprawozdawcy telewizyjni chwilami mówili, że także w pierwszej połowie meczu gospodarze dominowali nad mistrzami Polski, ale jednocześnie nie byli w stanie przełamać ich obrony.

"W Lidze Europy Atalanta dobrze ruszyła z miejsca, choć na początku Raków dzielnie się bronił" - zauważył lokalny dziennik "L'Eco di Bergamo".

KN, PAP