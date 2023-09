Były mistrz świata był w związku z gwiazdą porno. "Prowadziłem dzikie życie"

48-letni pięściarz był gościem podcastu "What you say", prowadzonego przez hiszpańskiego dziennikarza Aleksa Fidalgo. Martinez opowiedział mu, że u szczytu kariery dość mocno zachłysnął się sławą i bogactwem.

- Prowadziłem brutalne, dzikie życie. Mieszkałem w Beverly Hills, miałem kilka samochodów, spotykałem się z paroma znanymi dziewczynami i uważam teraz, że... tamto życie było torturą. Przez chwilę byłem z jedną z najsłynniejszych aktorek porno, Lisą Ann. Wtedy uważałem, że to świetna sprawa, a teraz na samą myśl czerwienię się ze wstydu. Boże, jaka to była głupota. Poznaj ją, pobądź z nią przez chwilę, to sam zobaczysz. Jest szalona - powiedział Sergio Martinez.

Martinez, znany również jako "Maravilla" (hiszp. Wspaniały), był mistrzem wagi średniej przez 50 tygodni w latach 2010–2014, a w latach 2010–2012 został wybrany bokserem roku WBC. Po sześcioletniej przerwie po utracie mistrzowskiego pasa powrócił na ring w 2020 roku i od tamtego czasu nie doznał jeszcze porażki. Po ostatniej walce, stoczonej w marcu z Jhonem Teheranem, jego rekord wynosi 57-3-2.

Lisa Ann opowiadała zaś kilka lat temu, że spotykała się z... Marcinem Gortatem. Gwiazda filmów dla dorosłych podkreślała nawet, że wie już, dlaczego na byłego koszykarza mówiło się "Polski Młot".

RI, Polsat Sport