Wielki sukces Polki! Triumfowała w Grand Slam w Baku

Angelika Szymańska zwyciężyła w sobotnim finale w kat. 63 kg turnieju Grand Slam w judo, który odbywa się w azerskim Baku. Trzydniowe zawody zaliczane są do kwalifikacji olimpijskich. Bierze w nich udział 446 sportowców z 61 krajów.

Polska do turnieju zgłosiła dwanaścioro reprezentantów. Z wyjątkiem Szymańskiej pozostali biało-czerwoni przegrali dotychczas swoje pierwsze walki.

Szymańska w finałowym pojedynku zmierzyła się Węgierką Szofi Ozbas, którą pokonała przez waza-ari. Walka przez cztery minuty była bardzo wyrównana. W jej połowie Polka umiejętnie skontrowała rywalkę, a sędziowie przyznali jej punkt. Prowadzenie do końca już się nie zmieniło.

Mistrzyni Europy do lat 23 z 2021 roku wcześniej w Baku kolejno pokonała Hiszpankę Cristinę Perez, Czeszkę Renatę Zachovą, a w pojedynku, którego stawką była wygrana w grupie - Portugalkę Barbarę Timo. W półfinale zwyciężyła Austriaczkę Lubjanę Piovesanę.

24-letnia judoczka MKS Olimpijczyk Włocławek to aktualnie najwyżej klasyfikowana spośród reprezentantów Polski zawodniczka w rankingu światowym - zajmuje siódme miejsce. Jej ostatnia rywalka z Baku, Węgierka Ozbas jest 11. W prowadzonej równolegle punktacji kwalifikacji olimpijskiej Polka jest 10, a Węgierka - 15.

Dla Szymańskiej to kolejny udany start w tegorocznych turniejach zaliczanych do Wielkiego Szlema. W lutym zajęła trzecie miejsce w Paryżu, podobnie jak miesiąc później w Tblisi. Ten triumf daje Polce aż 1000 punktów do olimpijskiego rankingu i zapewni awans w tej klasyfikacji.

W niedzielę z biało-czerwonych na tatami w stolicy Azerbejdżanu zaprezentują się Beata Pacut-Kłoczko (78 kg), Kinga Wolszczak (+78) i Kacper Szzurowski (+100).

MC, PAP