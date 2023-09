II Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Minister Bortniczuk: To buduje wizerunek Polski

- Obecność na Kongresie ministrów sportu Bułgarii, Czarnogóry czy Kosowa pokazuje, jak bardzo wzrosła nasza pozycja w świecie sportu na Bałkanach. Jest to w dużej mierze zasługa III Igrzysk Europejskich, które pokazały, że jesteśmy w stanie organizować największe imprezy sportowe i że mamy do tego kompetencje i odpowiednie zaplecze. Inne kraje chcą się od nas uczyć i korzystać z naszych doświadczeń. To buduje wizerunek Polski także w innych dziedzinach – podkreśla minister sportu Kamil Bortniczuk.

Adam Korol: Okazja do wymiany doświadczeń

Adam Korol mistrz olimpijski z Pekinu, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezes Polskiego Związku Wioślarskiego, który szefuje także Fundacji Polskiego Sportu dostrzega same zalety w II edycji EKSiT-u.

- Kongres to bardzo istotne wydarzenie, które daje możliwość spotkania przedstawicieli różnych dyscyplin sportu i wymiany doświadczeń – powiedział Polsatowi Sport Korol.

- Widać, że Kongres się dobrze rozwija, jego pierwsza edycja została bardzo dobrze oceniona. Teraz zanosi się na jeszcze większe wydarzenie niż rok temu, z jeszcze mocniejszą, międzynarodową obsadą – dodał.

Gwoździem pierwszego dnia Kongresu będzie ekskluzywna rozmowa na żywo ze świeżo upieczonym selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem, jaką przeprowadzi komentatorski okręt flagowy Polsatu Sport Bożydar Iwanow.

Wśród moderatorów dyskusji znajdzie się zresztą nie tylko red. Iwanow, ale też inni czołowi dziennikarze Polsatu Sport: Paulina Chylewska, Paulina Czarnota-Bojarska, Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski, Marcin Lepa i Przemysław Iwańczyk. W panelach wezmą udział także szefowie stacji, na czele z dyrektorem ds. sportu Telewizji Polsat Marianem Kmitą i jego zastępcami – Piotrem Pyklem i Jakubem Radeckim.

Sporo uwagi podczas zakopiańskiego wydarzenia zostanie poświęcone siatkówce. W środę, 27 września, o godz. 15:30 red. Iwańczyk poprowadzi panel: "Fenomen siatkówki w Polsce na tle innych gier zespołowych", w którym wezmą udział także m.in.: prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat Marian Kmita i prezes Polskiego Związku Siatkówki Sebastian Świderski.

W dyskusjach weźmie udział blisko 200 ekspertów. Panele podzielono na siedem bloków tematycznych. Organizatorzy przygotowali także strefę wystawienniczą, gdzie swe oferty zaprezentują wszyscy partnerzy Kongresu i związki sportowe.

W ramach wydarzenia odbędą się również wieczorne gale – na zakończenie pierwszego dnia 26 września) "Małopolska Gala Sportu", następnie (27 września) – "Gala Ambasadorów Sportu".

Uczestnictwo w Kongresie potwierdziły już osobistości nie tylko ze środowisk sportowych, lecz także ze świata polityki i biznesu. Do Zakopanego zawitają m.in.: Michał Probierz, Michał Listkiewicz, Agnieszka Kobus-Zawojska i Luiza Złotkowska.

II Europejski Kongres Sportu i Turystyki na antenach Polsatu:

Wtorek, 26 września

Godz. 13:45 - Studio przed otwarciem Kongresu, prowadzący Jerze Mielewski - (transmisja na antenie Polsat Sport News)

14:00 – Otwarcie Kongresu - (Polsat Sport News)

15:00 - Sporty walki i ich wpływ na wychowanie młodzieży - (Polsat Sport News)

16:00 – Bożydar Iwanow w ekskluzywnej rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem, (Polsat Sport News)

17:00 - Jakie inicjatywy i programy rządowe i samorządowe mogą korzystnie wpływać na sportowy rozwój młodzieży? – prowadząca Paulina Chylewska - (Polsat Sport News)

18:00 – Podsumowanie dnia, (Polsat Sport News)

20:00 – Małopolska Gala Sportu, prowadzą: Aleksandra Szutenberg i Bożydar Iwanow (Polsat Sport Extra)

Środa, 27 września

9:45 - Studio przed otwarciem, prowadzi Przemysław Iwańczyk (kanał Polsat Sport)

10:00 - Organizacja wielkich imprez sportowych jako impuls rozwoju - jak wielkie wydarzenia sportowe wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy? – prowadzi Marcin Lepa - (kanał Polsat Sport)

11:00 - Sportowcy - dysydenci na międzynarodowych arenach sportowych. W jaki sposób można umożliwić reprezentowanie swojego kraju sportowcom, którzy sprzeciwili się niedemokratycznym władzom? – prowadzi Marcin Lepa - (kanał Polsat Sport)

13:30 - O praktycznych stronach organizacji imprez, prowadzi Jerzy Mielewski (Polsat Sport)

14:30 - Czy III Igrzyska Europejskie otworzyły drzwi do wielkiego sportu? (Polsat Sport)

15:30 - Fenomen siatkówki w Polsce na tle innych gier zespołowych - prowadzi Przemysław Iwańczyk (Polsat Sport)

16:30 - Dyplomacja sportowa - sport jako sfera prowadzenia dyplomacji międzynarodowej i wykorzystywania go do promocji wizerunku kraju - prowadzi Przemysław Iwańczyk (Polsat Sport News)

17:30 - Rozwój techniki a widowisko sportowe – prowadzi Marcin Lepa - (Polsat Sport News)

20:20 – Gala Ambasadorów Sportu – prowadzą Paulina Chylewska i Jerzy Mielewski (Polsat Sport Extra)

Czwartek, 27 września

9:45 - Studio przed otwarciem dnia, prowadzi Marcin Lepa (kanał Polsat Sport)

10:00 - Kibic przyszłości a rozwój mediów społecznościowych, prowadzi Jerzy Mielewski (Polsat Sport)

11:00 - Gdzie leży zdrowa granica komercjalizacji sportu? – prowadzi Przemysław Iwańczyk (Polsat Sport)

12:00 - Jak w ostatnich latach zmienia się rynek transferowy w piłce nożnej? – prowadzi Bożydar Iwanow (Polsat Sport News)

13:00 – Podsumowanie Kongresu, prowadzi Marcin Lepa (Polsat Sport News).