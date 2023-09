Polskie siatkarki po piątkowym zwycięstwie z Niemkami przedłużyły swoje nadzieje na awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Przed Biało-Czerwonymi jednak starcie o "być albo nie być" z Amerykankami. Transmisja w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Po tym jak podopieczne Stefano Lavariniego sensacyjnie przegrały z Tajlandią 2:3, awans na igrzyska poprzez turniej kwalifikacyjny w Łodzi zaczął wisieć na włosku. Ewentualna porażka z Niemkami praktycznie przekreśliłaby szanse na sukces, ale Polki stanęły na wysokości zadania i wygrały 3:2.

Sytuacja w czubie tabeli jest arcyciekawa. Do zakończenia turnieju zostały już tylko dwie kolejki, w których zainteresowane awansem reprezentacje stoczą między sobą kluczowe spotkania. W grze wciąż pozostają cztery zespoły. W najlepszym położeniu są Stany Zjednoczone, który po triumfie nad Włoszkami wciąż są niepokonane. I będą chciały utrzymać ten status również po potyczce z Biało-Czerwonymi.

Warto jednak zaznaczyć, że Polki doskonale wiedzą jak smakuje zwycięstwo z USA, czego przykładem tegoroczna edycja Ligi Narodów i wygrana 3:2 w meczu o brązowy medal. Gdyby i teraz udało się powtórzyć taki scenariusz, wówczas kwestia awansu spoczywałaby wyłącznie w rękach naszych siatkarek w ostatnim spotkaniu przeciwko Italii.

Porażka z Amerykankami jeszcze nie pozbawia szans Polski na udział w igrzyskach, ale wówczas o awansie - przy założeniu, że udałoby się pokonać Włoszki, zadecyduje tzw. mała tabelka. Może dojść do sytuacji, w której co najmniej dwie lub więcej drużyn będzie posiadać identyczny bilans zwycięstw i porażek, a nawet taką samą liczbę punktów. O przepustce do Paryża mogą zatem rozstrzygnąć niuanse.

Transmisja meczu Polska - USA od godz. 17:20 w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 16:30.