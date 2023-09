To była niesamowita końcówka w wykonaniu Barcelony! Robert Lewandowski i spółka przegrywali już 0:2, ale w ostatnich minutach odwrócili losy spotkania i wygrali 3:2. Duża w tym zasługa polskiego napastnika, który zdobył dwie bramki.

Celta nie przestraszyła się faworyta i w 19. minucie objęła prowadzenie, kiedy to pięknym wykończeniem popisał się Jorgen Strand Larsen. Barcelona miała spore problemy z kreowaniem sytuacji, a kiedy już pojawiały się momenty do oddawania strzałów, to brakowało precyzji.



Zobacz także: Fatalna wpadka Wojciecha Szczęsnego! Kuriozalny gol samobójczy Juventusu (WIDEO)

To nie był łatwy mecz dla Lewandowskiego. Polski napastnik oddał pierwszy strzał na początku drugiej połowy, ale Ivan Villar nie musiał interweniować. Po godzinie gry Barcelona mogła wyrównać, ale Ferran Torres nie wykorzystał sytuacji sam na sam.

To się zemściło. Celta wyprowadziła świetny kontratak, a zimną krew w polu karnym zachował Anastasios Douvikas, podwyższając wynik na 2:0.

"Blaugrana" zdołała jednak wrócić do gry, a wszystko za sprawą Lewandowskiego, który w odstępie czterech minut zdobył dwie bramki. Najpierw popisał się pięknym lobem po zagraniu Joao Felixa, a następnie spokojnie wykończył dogranie Joao Cancelo.

Z kolei w 89. minucie to właśnie Cancelo wyprowadził Barcelonę na prowadzenie. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:2.



Lewandowski ma na koncie pięć bramek w tym sezonie La Liga. Tym samym otwiera listę najlepszych strzelców.



FC Barcelona - Celta Vigo 3:2 (0:1)

Bramki: Lewandowski 81, 86, Cancelo 89 - Larsen 19, Douvikas 76.

FC Barcelona: Ter Stegen - Cancelo, Kounde, Christensen (61 Balde), Alonso (46 Yamal) - Gundogan, Romeu (46 Araujo), de Jong (36 Gavi) - Torres (72 Raphinha), Lewandowski, Joao Felix.

Celta: Villar - Mingueza, Nunez (90+4 Rodriguez), Starfelt, Dominguez, Ristic - Bamba (90+4 Dotor), Beltran, de la Torre - Aspas (78 Swedberg), Larsen (66 Douvikas).

Żółte kartki: Christensen, Gavi - Nunez.

jb, Polsat Sport