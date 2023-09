Do tej pory Gwardia wygrywała tylko przed własną publicznością. W opolskiej Stegu Arenie gwardziści pokonali już Energa MKS Kalisz, Grupę Azoty Unię Tarnów oraz, ostatnio, Azoty Puławy. Triumf nad puławianami przyszedł dopiero po serii rzutów karnych (5:3, po 60 minutach był remis 30:30).

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w meczach wyjazdowych. W obu przypadkach Gwardia schodziła z parkietu pokonana. Opolanie przegrywali w Zabrzu z Górnikiem i w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrkowianinem.

Fantastyczny start w Gwardii notuje Piotr Jędraszczyk. Środkowy rozgrywający opolskiego zespołu już dwukrotnie nominowany był do głosowania na GRACZA SERII. Raz plebiscyt wygrał. W 5 spotkaniach rzucił on już 30 bramek i zanotował 29 kluczowych podań. Szybko stał się liderem drugiej linii Gwardii. Po 19 bramek na koncie mają Roman Chychykalo i Mateusz Jankowski, 12 razy bramkarzy rywali pokonywał Wiktor Kawka. Z bardzo dobrej strony w defensywie spisuje się również Adam Malcher, który bronił do tej pory ze skutecznością na poziomie 32,2%. W gronie najskuteczniejszych bramkarzy plasuje go to na 6. lokacie.

W barwach Arged Rebud Ostrovii najlepszym rzucającym w 5 seriach jest Patryk Marciniak. Rozgrywający ma już na koncie 21 trafień w 5 występach. 13 bramek zdobył już Kamil Adamski, a po 12 Daniel Reznicky, Ksawery Gajek i Przemysław Urbaniak. W wewnętrznej klasyfikacji asystujących liderem jest Marek Szpera, który już 34 razy otwierał drogę do bramki swoim kolegom z drużyny. Aż 15 kluczowych podań mniej ma na koncie Łukasz Gierak. W bramce Ostrovii bardzo równą formę prezentują Dawid Balcerek (były bramkarz Gwardii) i Mikołaj Krekora. Pierwszy broni ze skutecznością na poziomie 28,09%, drugi – 27,06%.

Przed własną publicznością ostrowianie wygrali tylko raz – 29:25 pokonali Piotrkowianina. W Ostrowie Wielkopolskim gospodarze ulegli natomiast Górnikowi i ORLEN Wiśle Płock. Na wyjeździe Ostrovia też tylko raz triumfowała. Po serii rzutów karnych okazała się ona lepsza od tarnowskiej Unii (4:1, po 60 minutach remis 24:24).

Jak łatwo policzyć punktów na koncie więcej obecnie ma Gwardia – 8 do 5 ostrowian. W tabeli zespół Bartosza Jureckiego jest więc 7., a Ostrovia na 9.

– W drużynie są bojowe nastroje przed tym spotkaniem w Ostrowie Wielkopolskim – mówi skrzydłowy Gwardii Daniel Jendryca – Ciężko trenujemy i przygotowujemy się do tego meczu. Kilka elementów w obronie musimy poprawić i jak to zrobimy, to myślę, że wygramy ten mecz – ocenia zawodnik opolskiego zespołu.

– Oczywiście, że liczymy na pierwsze punkty na wyjeździe – komentuje rozgrywający Gwardii Szymon Koc – Graliśmy w sparingu, wiemy, że jest to bardzo silna drużyna. Wiemy, co nadal mamy do poprawy. Przede wszystkim skuteczność w ataku, ale i w defensywie jeszcze musimy co nieco dołożyć – dodaje Koc.

Relacja i wynik na żywo meczu Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Gwardia Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

Informacja Prasowa