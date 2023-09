Do interesującej konfrontacji dojdzie na start sobotnich zmagań w PKO BP Ekstraklasie. Radomiak Radom zagra bowiem na własnym stadionie z Puszczą Niepołomice. Relacja i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl.

Piłkarze z Radomia radzą sobie póki co w rozgrywkach Ekstraklasy ze zmiennym szczęściem. Klub z województwa mazowieckiego w ośmiu rozegranych do tej pory spotkaniach zgromadził na swoim koncie dziesięć punktów, co przekłada się na dziesiątą lokatę w tabeli. Biorąc pod uwagę, że Radomiak nie wygrał trzech ostatnich ligowych meczów, w rywalizacji z Puszczą z pewnością będzie liczyć na przełamanie słabej passy.

Ekipa z Niepołomic ma obecnie w swoim dorobku trzy punkty mniej niż jej sobotni rywal. Podopieczni Tomasza Tułacza balansują na granicy strefy spadkowej i muszą zacząć regularnie punktować, jeśli nie chcą uwikłać się w walkę o utrzymanie w lidze. Kolejna okazja już w sobotę na stadionie przy ul. Struga 63 w Radomiu.

Relacja i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12.30.