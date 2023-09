Trener zwolniony po trzech meczach. "Chyba pobiłem rekord świata"

Hokeiści HC Bolzano, grający na co dzień w austriackiej lidze EBEL, fatalnie rozpoczęli sezon, notując w pierwszych trzech spotkaniach komplet porażek przy bilansie bramek 3:12. Mało kto spodziewał się jednak, że prezes klubu zdecyduje się na tak radykalny ruch i zwolni szwedzkiego szkoleniowca.

- Po porażce z VSV Villach zaprosiłem zawodników na indywidualne rozmowy, po których zrozumiałem, że proponowany przez trenera system gry zupełnie nie odpowiada drużynie. Podjąłem decyzję o natychmiastowym rozstaniu z trenerem Sundbladem, licząc na błyskawiczną poprawę wyników. Oczywiście wszyscy hokeiści będą teraz musieli spojrzeć w lustro i przemyśleć, co mogą zrobić lepiej - powiedział Dieter Knoll, prezes klubu, cytowany przez oficjalną stronę internetową HC Bolzano.

Niklas Sundblad nie kryje rozczarowania decyzją włodarzy klubu.

- Chyba pobiłem rekord świata. Na pewno jest to mój rekord życiowy, bo nigdy nie zdarzyło mi się, żebym stracił pracę po zaledwie trzech meczach sezonu. Co mogę powiedzieć? Drużyna walczy na dwóch frontach, bo poza EBEL rywalizujemy również w Lidze Mistrzów. Dla nas to ogromne obciążenie, zwłaszcza że straciliśmy ostatnio trzech kluczowych zawodników. No ale taki jest sport, tak to czasami działa. Nie mogę się już doczekać kolejnych wyzwań - powiedział w rozmowie z "Aftonbladet".

Tymczasowymi szkoleniowcami HC Bolzano zostali Fabio Armani i Alexander Egger, ale "efekt nowej miotły" w tym przypadku nie zadziałał. W pierwszym spotkaniu pod ich wodzą włoska drużyna przegrała u siebie z EC KAC Klagenfurt 2:4.

RI, Polsat Sport