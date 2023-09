Dla polskiego zawodnika będzie to już ósmy pojedynek w największej organizacji MMA na świecie. Po raz ostatni mogliśmy go oglądać w marcu 2023 roku, kiedy to niejednogłośnie na punkty pokonał Jalina Turnera. Gamrot, który jest sklasyfikowany na siódmym miejscu w dywizji lekkiej, ma apetyt na namieszanie w czołówce swojej kategorii. Żeby to zrobić, musi w nocy z soboty na niedzielę pokonać kolejną przeszkodą.



Jest nią Fiziev, który przystąpi do tego starcia po porażce na punkty z Justinem Gaethje'em. To przerwało jego serię sześciu kolejnych zwycięstw. "Ataman" to przede wszystkim sprawny stójkowicz, który ośmiokrotnie w swojej karierze zwyciężał przez nokaut.



Walka Gamrot - Fiziev to najciekawsza walka z perspektywy polskiego kibica, ale w Enterprise zobaczymy też inne interesujące starcia. W oktagonie pojawią się m.in. Bryce Mitchell, Dan Ige, Marina Rodriguez, Michelle Waterson-Gomez czy Ricardo Ramos.

UFC: Mateusz Gamrot - Rafael Fiziev. Karta walk

karta główna:

waga lekka: Mateusz Gamrot (22-2-1NC, 7 KO, 5 SUB) - Rafael Fiziev (12-2, 8 KO, 1 SUB)

waga piórkowa: Bryce Mitchell (15-1, 9 SUB) - Dan Ige (17-6, 5 KO, 5 SUB)

waga słomkowa: Marina Rodriguez (16-3-2, 6 KO, 1 SUB) - Michelle Waterson-Gomez (18-11, 3 KO, 9 SUB)

waga półśrednia: Bryan Battle (9-2, 3 KO, 4 SUB) - AJ Fletcher (10-2, 4 KO, 5 SUB)

waga piórkowa: Ricardo Ramos (16-4, 4 KO, 7 SUB) - Charles Jourdain (14-6-1, 8 KO, 4 SUB)

karta wstępna:

waga kogucia: Miles Johns (13-2, 4 KO, 2 SUB) - Dan Argueta (9-1-1NC, 2 KO, 4 SUB)

waga półśrednia: Tim Means (32-15-1-1NC, 19 KO, 5 SUB) - Andre Fialho (16-7-1NC, 13 KO, 1 SUB)

waga średnia: Jacob Malkoun (7-2, 2 KO) - Cody Brundage (8-3, 4 KO, 3 SUB)

waga ciężka: Mohammed Usman (9-2, 4 KO, 2 SUB) - Jake Collier (13-9, 5 KO, 4 SUB)

waga słomkowa: Mizuki Inoue (14-6, 9 SUB) - Hannah Goldy (6-3, 1 KO, 1 SUB)

waga kogucia: Montserrat Rendon (5-0) - Tamires Vidal (7-1, 1 KO, 2 SUB)

Transmisja gali UFC: Gamrot - Fiziev od 0:00 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport.

jb, Polsat Sport