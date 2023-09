Sakkari, dziewiąta zawodniczka światowego rankingu, bez problemu wyeliminowała rozstawioną z "trójką" Francuzkę Caroline Garcię 6:3, 6:0. Pojedynek trwał godzinę i 11 minut.

Greczynka, nie tracąc ani jednego seta od początku turnieju, po raz drugi z rzędu dotarła do finału w Guadalajarze. Rok wcześniej przegrała w nim z Amerykanką Jessicą Pegulą.

- Nie chcę patrzeć wstecz na US Open, bo to już przeszłość. Jestem tak szczęśliwa, że wróciłam do finału, że nie mogłem prosić o nic lepszego – powiedziała Sakkari.

W finale zagra z Caroline Dolehide. Amerykanką to aktulnie 111. zawodniczka rankingu WTA. W półfinale pokonała swoją rodaczkę, byłą mistrzynię Australian Open, Sofię Kenin (53. miejsce na świecie) 7:5, 6:3 po godzinie i 25 minutach.

25-letnia Dolehide jest trzecią nierozstawioną finalistką tegorocznego turnieju WTA 1000, po Czeszkach - Karolinie Muchovej w Cincinnati i Barborze Krejcikovej w Dubaju.

Relacja i wynik na żywo meczu Sakkari - Dolehide na Polsatsport.pl. Początek około godziny 2.00 w nocy.

fdz, PAP