Błachowicz po walce Gamrota. "Jeden wytrzymał, drugi nie"

Przypomnijmy, że zawodnik reprezentujący Azerbejdżan doznał w drugiej rundzie kontuzji kolana i nie mógł kontynuować pojedynku z Gamrotem. Do momentu odniesienia przez Fizieva urazu to Polak miał jednak inicjatywę.

- Fajnie. Ta pierwsza runda widać, że była na wyczucie, żeby wejść dobrze w walkę, żeby się poczuć. Ani jeden, ani drugi, nie narzucił specjalnego tempa - analizował w studiu walkę Błachowicz.

"Cieszyński Książę" docenił postawę swojego kolegi w drugiej rundzie rywalizacji z Azerem.

- W drugiej rundzie było już widać, że Mateusz zaczyna realizować swój plan. Zaczęło się to już fajnie układać - powiedział Błachowicz.

Były mistrz organizacji Ultimate Fighting Championship odniósł się także do sposobu zakończenia walki, a więc do wspomnianej już kontuzji Fizieva.

- Zakończenie wszyscy widzieliśmy, ale co nas to obchodzi. To są trudy walki. Jeden wytrzymał, drugi nie. Gratulacje, ja się cieszę. - podsumował Błachowicz.

Polsat Sport