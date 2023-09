W niedzielę Zagłębie podejmie Wartę, ale w Lubinie nadal wiele emocji wzbudza ostatnie starcie zespołu Waldemara Fornalika w Mielcu ze Stalą. Ekipa z Dolnego Śląska przegrała 2:4, ale przez większą część meczu grała w dziesiątkę po dwóch żółtych kartkach dla Michała Nalepy. Drugie upomnienie dla środkowego obrońcy wzbudziło wiele kontrowersji i jak pokazały powtórki telewizyjne, sędzia Marcin Kochanek popełnił w tym przypadku błąd. Zagłębie złożyło protest, ale Komisja Ligi go oddaliła i nie anulowała żółtej kartki.

W rozmowie z klubowymi mediami trener Fornalik wrócił jeszcze do starcia ze Stalą.

- Do momentu zejścia z boiska Michała naprawdę dobrze funkcjonowaliśmy. Potrafiliśmy wyrównać po bardzo dobrej akcji i dochodzić do sytuacji, po których również padają bramki. Analizując ten mecz podzieliłem go na dwie fazy. Pierwsza faza, do zejścia Michała z boiska, a druga do czasu, w którym graliśmy w dziesiątkę. Powinno się inaczej grać w dziesięciu. Zagraliśmy zbyt frywolnie i otwarcie – skomentował szkoleniowiec.

Dla Zagłębia była to trzecia porażka z rzędu na wyjeździe, ale na własnym stadionie lubinianie radzą sobie w tym sezonie doskonale. Na cztery mecze trzy razy wygrali i tylko Lech Poznań zdołał z Lubina wywieść punkt. W niedzielę przyjeżdża jednak zespół, który wykazuje się dużą konsekwencją na obcych boiskach, bo w każdym z trzech meczów w tym sezonie strzelał dwa gole (z Rakowem Częstochowa 2:2, z Radomiakiem Radom 2:3, z ŁKS Łódź 2:0).

- Warta ma swój sposób gry, wypracowany przez trenera Dawida Szulczka. Ten sposób się sprawdza i przynosi korzyści. Dzisiaj nie chcę wyrokować czy to będzie styl ofensywny czy defensywny. Na pewno jest to zespół, który potrafi podyktować trudne warunki gry każdemu przeciwnikowi - przyznał Fornalik.

W meczu ze Stalą w składzie Zagłębia zabrakło Dawida Kurminowskiego i w niedzielę też napastnik nie będzie mógł zagrać. Według zapewnień trenera lubinian, pozostali zawodnicy są zdrowi i gotowi do gry z Wartą.

Relacja na żywo z meczu Zagłębie Lubin - Warta Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godz. 12:30.

MC, PAP