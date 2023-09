Amerykanki w Paryżu! Pierwsza zagadka turnieju siatkarek w Łodzi wyjaśniona

Siatkarki Stanów Zjednoczonych wygrały z reprezentacją Niemiec 3:1 w meczu ostatniej kolejki turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich rozgrywanego w Łodzi. Pierwszy set padł łupem Niemek, ale z biegiem czasu to Amerykanki przejęły inicjatywę w tym spotkaniu. Taki wynik oznacza, że reprezentacja USA wywalczyła awans do igrzysk w Paryżu. Drugą drużynę z grupy C wyłoni starcie Polek z Włoszkami.