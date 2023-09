- Bartosza Kurka nie ma z nami w Spale. Razem z lekarzami zadecydowaliśmy, że najlepiej będzie dać mu czas, by wyzdrowiał i przygotował się do sezonu - powiedział Nikola Grbić podczas spotkania z przedstawicielami mediów w Spale.

Kapitan reprezentacji Polski już przed wygranymi przez Biało-Czerwonych mistrzostwami Europy zmagał się z kontuzją. Doraźne środki leczenia umożliwiły mu występ w kilku spotkaniach turnieju, ale w decydujących momentach imprezy miejsce Kurka na parkiecie zajmował Łukasz Kaczmarek.

- Ma problem, dawaliśmy mu silne leki, kiedy jechaliśmy do Macedonii i to pomogło na chwilę. Jeśli zawodnik jest kontuzjowany, to nie będzie skoncentrowany na grze, lecz na tym, by nie pogorszyć swojego stanu zdrowia. Będzie rozmyślał o męczącym sezonie klubowym, tym, że czeka 6 miesięcy grania w klubie. Będzie po prostu zmartwiony, że jego uraz się pogłębi. Wiemy, że to problem z biodrem - wyjaśnił trener Grbić.

W miejsce Kurka serbski selekcjoner zdecydował się powołać do kadry 28-letniego Bartłomieja Bołądzia. Zawodnik, który w nowym sezonie bronić będzie barw Projektu Warszawa, stworzy duet atakujących z Łukaszem Kaczmarkiem. Trener Grbić zdecydował również, że podczas nieobecności Kurka kapitanem reprezentacji Polski będzie Aleksander Śliwka.

Biało-Czerwoni zmagania w chińskim Xi'an rozpoczną od spotkania z Belgią. Pozostałymi rywalami Wilfredo Leona i spółki będą Bułgarzy, Kanadyjczycy, Meksykanie, Argentyńczycy, Holendrzy oraz Chińczycy. Awans do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu uzyskają dwa najlepsze zespoły turnieju.