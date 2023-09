Gorzkie słowa Wołosz! "Pojadę do Włoch, gdzie ludzie znają moją wartość"

W momencie, kiedy polskie siatkarki celebrowały wywalczony awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu, rozgrywająca reprezentacji Joanna Wołosz zdecydowała się na poruszające przemówienie, w którym opowiedziała o zetknięciu się z hejtem jakiego doświadczyła w Polsce. - Wrócę sobie do domu do rodziców, zapakuję torbę i we wtorek razem z moim psem pojedziemy autem do Włoch, gdzie nie muszę nic udowadniać i ludzie znają moją wartość - przyznała.