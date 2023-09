Kobiety górą! Influencerki i zawodniczki MMA pokażą na co je stać w Ninja Warrior Polska

Najbliższy odcinek udowodni, że Ninja jest kobietą! Na tor wyjdą zawodniczki MMA, medalistki mistrzostw świata i Europy. A także wojowniczka najmniejsza wzrostem, lecz wielka sercem! Wśród nich także idolki młodzieży - "Sheeya", czyli Klaudia Kołodziejczyk, popularna influencerka, zawodniczka mieszanych sztuk walki, Karolina Brzuszczyńska znana pod pseudonimem "Way Of Blonde", jak również jej partnerka, modelka Agnieszka Skrzeczkowska.

W polskiej edycji Ninja Warrior wzięły już udział 294 kobiety! Plus te, które walczą w tej edycji. Wśród nich w najbliższym odcinku pojawi się m.in. Klaudia Kołodziejczyk, Sheeya! To popularna polska influencerka oraz trenerka personalna. Widzowie znają ją głównie z TikToka oraz Instagrama. Amatorsko zajmuje się również mieszanymi sztukami walki. Mimo młodego wieku osiągnęła już ogromny sukces w Internecie dzięki swojemu naturalnemu wdziękowi, wysportowanej sylwetce oraz charakterystycznej urodzie. To pogromczyni arbuzów, które pod naciskiem jej muskularnych ud roztrzaskują się na pół. Prywatnie, dziewczyna jednego z najbardziej popularnych influencerów w Polsce - Tomka "Gimpera" Działowego.



Swoje sił na torze sprawdzą również lubiane influencerki oraz zawodniczki MMA: Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska! Karolina, znana pod pseudonimem "Way Of Blonde", cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Razem ze swoja narzeczoną Agnieszką Skrzeczkowską tworzą zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Na platformie YouTube działają wspólnie pod nazwą Power Girls. Razem brały też udział w programie Top Model. Agnieszka kilka lat temu trenowała kickboxing a od pewnego czasu jest zakochana w MMA.

Na starcie pojawią się również weteranki toru ninja. Najlepsze z najlepszych w tym kraju, wśród nich:

- Last Woman Standing siódmej edycji, Mistrzyni Europy OCR 2023 - Katarzyna Jonaczyk! Jest ona również świeżo upieczoną złotą medalistką Mistrzostw Świata Biegów Przeszkodowych organizowanych przez Międzynarodową Federację Sportów Przeszkodowych (FISO). Zawody organizowane były 14-17 września w belgijskim Genk, gdzie Polka zdeklasowała konkurencję!

- Jedna z trzech Polek, która dotarła do finału Ninja Warrior Polska - Carolina Filipek!

- Najniższa, ale i najwaleczniejsza półfinalistka 6. edycji programu - Katarzyna Wurszt!

Oglądaj Ninja Warrior Polska w każdy wtorek o godz. 20:05 tylko w Polsacie!

Informacja prasowa