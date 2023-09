Wiemy, kto zastąpi Bartosza Kurka w roli kapitana reprezentacji Polski

Selekcjoner Polaków Nikola Grbić wyznał w poniedziałek, że w Chinach nie zobaczymy zmagającego się z problemami zdrowotnymi Bartosza Kurka. Atakujący nie znajdzie się w kadrze na turniej kwalifikacyjny, a jego miejsce zajmie Bartłomiej Bołądź.



- Nie ma go (Kurka - przyp.red.) tutaj z nami. Nawet jeśli nie jest to poważna kontuzja, nic nie jest złamane, to zdecydowaliśmy, że najlepsza na ten moment będzie rehabilitacja. To bardzo ważne w kontekście następnego sezonu - stwierdził selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport przy okazji dnia medialnego w Spale.

Tym samym pojawił się wakat, jeśli chodzi o rolę kapitana drużyny narodowej. Grbić zdradził, że Kurka zastąpi Aleksander Śliwka.

Polscy siatkarze powalczą o igrzyska olimpijskie z Bułgarią, Belgią, Holandią, Argentyną, Chinami, Kanadą oraz Meksykiem. Bezpośredni awans wywalczą dwa najlepsze zespoły.



Turniej kwalifikacyjny z udziałem Polaków będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

jb, Polsat Sport