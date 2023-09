Wojciech Szczęsny straci miejsce w bramce? Jest komentarz Allegriego

Trener Massimiliano Allegri podkreślił w poniedziałek, że Wojciech Szczęsny jest i będzie nadal pierwszym bramkarzem Juventus i to on zagra we wtorkowym meczu Serie A z Lecce. Polak był mocno krytykowany po błędzie, jaki przydarzył mu się w sobotnim spotkaniu z Sassuolo (2:4).