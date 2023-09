Fortuna Puchar Polski: Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Relacja i wynik na żywo

Jagiellonia Białystok kontra Śląsk Wrocław - to jedyna para 1. rundy piłkarskiego Pucharu Polski, której mecze zaplanowano od wtorku do czwartku, złożona z drużyn ekstraklasy. Obie bardzo dobrze sobie radzą w tym sezonie, co jeszcze dodaje smaczku wtorkowemu spotkaniu. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W tym etapie uczestniczy 56 zespołów. 16 z nich to triumfatorzy rozgrywek wojewódzkich, kolejnych 16 wywodzi się z 1. ligi w sezonie 2022/23, wystąpi też 14 przedstawicieli ekstraklasy i 10 zwycięzców rundy wstępnej. Od 2. rundy (1/16 finału) - zaplanowanej na przełom października i listopada - do rywalizacji dołączą cztery ekipy reprezentujące Polskę w europejskich pucharach, czyli finalista ostatniej edycji i mistrz kraju - Raków Częstochowa, broniąca trofeum Legia Warszawa, a także Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Cała czwórka w tym tygodniu odrabiać będzie ligowe zaległości.

Spośród 27 meczów zaplanowanych od wtorku do czwartku na pierwszy plan wybija się pojedynek Jagiellonii ze Śląskiem. Gospodarze zajmują czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy, a wrocławianie, którzy mogą się pochwalić sześcioma zwycięstwami z rzędu, są liderem, co może się zmienić w środku tygodnia, gdy Legia i Raków rozegrają pierwsze z dwóch zaległych spotkań. Białostoczanie doznali w tym sezonie ligowym dwóch porażek, w tym jednej 3 września we Wrocławiu (1:2). "Jaga" po raz ostatni wygrała z tym przeciwnikiem w kwietniu 2021.

Pierwszy gwizdek w tym meczu zaplanowano na godz. 21, ale we wtorek w Białymstoku dojdzie do sytuacji bez precedensu, bo w południe o 2. rundę PP powalczą też trzecioligowe (4. poziom) rezerwy Jagielloni, które podejmą grającą w ekstraklasie Koronę Kielce. To spotkanie nie będzie rozgrywane na Stadionie Miejskim, ale odbędzie się na terenie klubowego ośrodka szkoleniowego.

Relacja na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godz. 21:00.

KN, PAP