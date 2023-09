Fortuna Puchar Polski: Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Gdzie obejrzeć transmisję?

- Chcemy pokonać Śląsk, to punkt wyjścia do tego spotkania - mówił szkoleniowiec białostoczan Adrian Siemieniec w poniedziałek na konferencji prasowej. Przyznał, że mogą być rotacje w składzie względem meczów ekstraklasowych; nie zaprzeczył wprost sugestiom dziennikarzy, że duża grupa piłkarzy pierwszego zespołu może zagrać przeciwko Koronie w zespole jagiellońskich rezerw.

ZOBACZ TAKŻE: Proaktywny, czyli dlaczego Paweł Wszołek będzie asem Michała Probierza

- Pomidor. Zapraszam na odprawę - dodał, śmiejąc się szkoleniowiec.

W jego ocenie, biorąc pod uwagę występ ligowy we Wrocławiu (porażka Jagiellonii 1:2) zmiany muszą dotyczyć gry białostoczan w ofensywie, również bez piłki.

- Ten mecz bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy i uaktualniamy nasze wnioski, bo od tego czasu Śląsk też już rozgrywał mecze - mówił.

- Chciałbym, żebyśmy pokazali że jesteśmy drużyną, która te wnioski wyciąga. Błąd można popełnić zawsze, ale musimy wdrażać to, o czym rozmawiamy, w życie. Teraz będzie weryfikacja jeden do jednego - mówił Siemieniec. Komplementował Śląsk, wskazywał na jego serię sześciu zwycięstw z rzędu.

Drugi trener Śląska Wrocław Paweł Kozub przyznał, że po ostatnim ligowym meczu jest kilka urazów w zespole, ale nie są one na tyle poważne, aby wyeliminować któregoś z graczy w spotkaniu z Jagiellonią Białystok w pierwszej rundzie Pucharu Polski.

- Zagramy w najsilniejszym możliwym składzie – dodał.

Śląsk na regenerację i przygotowania do spotkania Pucharu Polski z Jagiellonią nie miał za dużo czasu, bo w sobotę rozegrał ligowy mecz z Piastem Gliwice (1:0). Trener Jacek Magiera już na pomeczowej konferencji podkreślał, że najważniejsza będzie szybka regeneracja.

- Chcemy wygrać mecz w Białymstoku i zawodnicy, którzy wybiegną na boisko, mają pomóc nam to osiągnąć. Chcemy być konkurencyjni, mieć własny plan, choć personalia nie zostały jeszcze wybrane. Wciąż leczymy jeszcze "rany’" po meczu z Piastem i mamy jeszcze dwa dni, aby odpowiednio dobrać personalia na mecz z Jagiellonią. Przed nami podróż, długi dzień i planowanie składu. Wszystko po to, żeby być we wtorek gotowym na godzinę 21.00– powiedział klubowym mediom drugi trener Śląska Paweł Kozub.

Pewne jest, że w Białymstoku nie zagra Patryk Janasik oraz zmagający się z problemami zdrowotnymi od początku sezonu Konrad Poprawa. Po spotkaniu z Piastem kilku piłkarzy narzeka na drobne urazy, ale według słów Kazuba, nie są to poważne kontuzje.

- To są drobne rzeczy, którymi zajmuje się nasz sztab fizjoterapeutów i lekarzy. We wtorek zagramy w najsilniejszym możliwym składzie – dodał.

Mecz w Białymstoku wysuwa się na pierwszy plan spośród wszystkich w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Gospodarze zajmują aktualnie czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy, a Śląsk, który może się pochwalić sześcioma zwycięstwami z rzędu, jest liderem.

- Nie mamy wpływu na losowanie. My możemy skupić się tylko na przygotowaniu do meczu, procesach regeneracji pomiędzy meczami, doborze prawidłowych personaliów i dobrym planie na konkretne spotkanie. To są rzeczy, na które mamy wpływ i pochłaniają naszą pełną koncentrację, dlatego nie patrzymy, z jakim rywalem będziemy się mierzyć i po prostu jedziemy po to, żeby rywalizować o wygraną – skomentował Kozub.

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 21.00.