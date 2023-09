Puchar Niemiec: Munster - Bayern Monachium. Relacja i wynik na żywo

Śmiało można powiedzieć, że każdy inny wynik niż pewna, wysoka wygrana "Die Roten" będzie uznana za niespodziankę. Bayern przystępuje do tego meczu opromieniony triumfem nad Manchesterem United 4:3 w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów oraz po rozgromieniu w Bundeslidze drużyny Vfl Bochum aż 7:0. W starciu z byłym zespołem Tomasza Zdebela kapitalnie poradził sobie Harry Kane, który ustrzelił hat-tricka.

Wiele wskazuje na to, że szkoleniowiec Bayernu Thomas Tuchel da szansę wykazania się we wtorkowy wieczór swoim rezerwowym. Nie zmienia to jednak faktu, że przed Munster piekielnie ciężkie zadanie. Gospodarze w 3. lidze niemieckiej zajmują dopiero 15. miejsce. Ostatnio zremisowali u siebie z Lubeck 1:1.

Warto zaznaczyć, że oba kluby miały już okazję ze sobą rywalizować w krajowym pucharze. W sierpniu 2014 roku - również w pierwszej rundzie, Bayern wygrał na wyjeździe 4:1. Co ciekawe, rzutu karnego nie wykorzystał wówczas w samej końcówce spotkania Robert Lewandowski, dla którego był to pierwszy sezon w barwach "Die Roten".

Relacja i wynik na żywo meczu Munster - Bayern Monachium od godz. 20:45 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport