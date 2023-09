Last Woman Standing 7. edycji sportowego show Polsatu Katarzyna Jonaczyk w belgijskim Genk wywalczyła złoty medal Mistrzostw Świata OCR. – Dużo serca i pracy wkładam w ten sport i dla dni takich jak dziś zdecydowanie warto! – dzieliła się swoimi wrażeniami. Już we wtorek o godz. 20:05 mistrzyni zmierzy się zaś z nowym torem Ninja Warrior Polska, czy tam również zdeklasuje konkurencję?

W dniach 14-17 września w belgijskim Genk odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata Biegów Przeszkodowych organizowane przez FISO, czyli Międzynarodową Federację Sportów Przeszkodowych.

Mistrzostwa Świata FISO OCR są oficjalnymi mistrzostwami narodowych federacji członków World Obstacle, reprezentujących sportowców z ponad 110 krajów. Podczas zawodów grupa z Polski była najliczniejszą reprezentacją narodową na świecie! Świadczy to o ogromnej popularności dyscypliny biegów przeszkodowych w naszym kraju.



Na torze OCR100, czyli certyfikowanym torze mierzącym 100 metrów Polska nie miała sobie równych. Na możliwe 24 medale, aż 8 zdobyli Polacy, w tym 3 z 6 w najważniejszej serii Elite.



Nieprawdopodobny sukces osiągnęła znana z programu Ninja Warrior Polska – Katarzyna Jonaczyk! 26-latka z Gdańska została mistrzynią świata w biegach OCR! Dobra passa zawodniczki trwa - w czerwcu Kasia obroniła tytuł mistrzyni Europy, w marcu zaś razem z drużyną składającą się z innych zawodników Ninja Warrior Jakubem Zawistowskim, Grzegorzem Niecko, Przemkiem Jańczukiem, Michałem Grochołą i Janem Tatarowiczem zdobyła brązowy medal a zawodach GOV Gamesw Dubaju.



Jonaczyk pojawiła się już w czterech edycjach programu Polsatu. - Zaczęło się dość niewinnie. Pierwszy raz przyjechałam do drugiej edycji. Dla przygody, dla zabawy - powiedziała.

Zajawka była tak duża, że trenerka personalna i nauczycielka gimnastyki wystąpiła jeszcze w czwartej i piątej serii Ninja Warrior Polska, a w sezonie 7 dotarła aż do finału programu, gdzie okazała się najlepszą zawodniczką. Otrzymała tytuł Last Woman Standing! Teraz liczy na więcej... chce osiągnąć najlepszy czas na torze eliminacyjnym i ścigać się na Power Tower. To nie udało się jeszcze żadnej kobiecie. Czy nowa mistrzyni świata osiągnie kolejny sukces? Odpowiedź na to pytanie już we wtorek 26 września o godz. 20:05 na antenie Polsatu.



Informacja prasowa