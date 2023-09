Zwolnił trenera, by zdobyć mistrzostwo olimpijskie. "Aby włoska flaga powiewała w Paryżu"

Mistrz olimpijski w biegu na 100 m z Tokio Włoch Marcel Jacobs zmienił trenera, aby optymalnie przygotować się do igrzysk w Paryżu, gdzie chce obronić tytuł. Będzie się przygotowywał na Florydzie pod okiem Amerykanina Rany Reidera.

Parę dni temu Jacobs rozstał się z włoskim szkoleniowcem Paolo Camossim.

- To była szybka decyzja, ponieważ do Paryża 2024 zostało niewiele miesięcy i chcę je wykorzystać jak najlepiej, aby wrócić do doskonałej formy fizycznej – powiedział 28-latek, który w Tokio cieszył się także ze złota w sztafecie 4x100 m. Później jednak jego kariera była przerywana kontuzjami.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor biegów zmienił nazwisko. Przejął godność żony

- Będę trenował głównie na Florydzie, w Jacksonville, ze światowej klasy sportowcami, takimi jak Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani-Brown i Marvin Bracy. Mam wielki cel, aby włoska flaga powiewała w Paryżu na najwyższym poziomie. Czasami konieczna jest zmiana. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali ze mną w ostatnich latach, przyczyniając się do osiągnięcia wyjątkowych wyników, w szczególności trenerowi Camossi… - dodał Jacobs.

CM, PAP