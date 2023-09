Już 30 września polscy siatkarze rozpoczną zmagania w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Do chińskiego Xi'an zawodnicy udali się bez Bartosza Kurka.

O absencji kapitana reprezentacji wypowiedział się jego zastępca, Aleksander Śliwka. Podkreślił, jak istotną rolę pełni w drużynie Kurek.

- Myślę, że brak Bartka z pewnością będzie duży. Zarówno sportowo i mentalnie, jako lider tej ekipy, jest dla nas kluczowy, jest bardzo ważną postacią. Tę odpowiedzialność, którą Bartek miał, za ten zespół, musimy rozłożyć po równo między wszystkich 14 zawodników i wtedy będzie dobrze. Mam nadzieję, ze spełnimy zadanie, przywieziemy bilet do Paryża i do Paryża pojedziemy już ze zdrowym Bartkiem - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport

W środę rano poinformowano, że mistrzostwa świata w 2027 roku odbędą się w Polsce. Śliwka stwierdził, że to świetna informacja nie tylko dla kibiców, ale też dla nich, zawodników.

- Jest to świetna wiadomość. Jak dobrze wiemy, mamy najlepszych kibiców na świecie, także to będzie dla nich kolejna okazja, aby to udowodnić. My dodatkowo cieszymy się, bo będzie to okazja, aby przed własną publicznością powalczyć o kolejne wielkie trofeum. Oczywiście najpierw przed sobą mamy kwalifikacje olimpijskie, ale jest to świetna wiadomość dla wszystkich kibiców polskiej siatkówki - dodał.

Karolina Potrykus, Polsat Sport