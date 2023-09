Bez sensacji w Katowicach! Derby rozstrzygnięte

Goście bardzo dobrze weszli w to spotkanie. Górnik otworzył wynik meczu w 20. minucie. Piłka została dośrodkowana w pole karne z rzutu rożnego. Do futbolówki dopadł Sebastian Musiolik, tym samym wyprzedzając spóźnionego w tej akcji Patryka Szczukę. Nie była to jednak jedyna bramka zdobyta w tej połowie.

Przed przerwą na listę strzelców wpisał się jeszcze Kamil Lukoszek. Urodzony w 2002 roku zawodnik zdecydował się na uderzenie z dystansu. Piłka po jego strzale odbiła się od nogi jednego z defensorów gospodarzy, po czym zatrzepotała w siatce. Dzięki temu piłkarze Górnika schodzili do szatni z dwubramkowym prowadzeniem.

Po przerwie GKS rzucił się do ataku. Podopieczni Rafała Góraka częściej pojawiali się pod polem karnym przeciwników. Ich starania nie przyniosły jednak zamierzonego efektu. Ekipa z Zabrza pod koniec starcia była w stanie wyprowadzić skuteczny kontratak. Efektowną podcinką przewagę Górnika powiększył Lawrence Ennali.

Ten sam piłkarz na chwilę przed ostatnim gwizdkiem strzelił kolejnego gola. Tym razem 21-latek wykorzystał błąd w rozegraniu piłki popełniony przez rywali i bez problemu trafił do bramki rywali.

Mecz zakończył się zwycięstwem Górnika 4:0. GKS odpadł zatem w rywalizacji o Fortuna Puchar Polski już w pierwszej rundzie.

GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:4 (0:2)

Bramki: Sebastian Musiolik 20, Kamil Lukoszek 36, Lawrence Ennali 77, 89