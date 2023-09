Zmiana szkoleniowca w Chelsea na razie nie przynosi poprawy wyników. Przypomnijmy, że nowym trenerem "The Blues" od tego sezonu jest Mauricio Pochettino pod którego wodzą ekipa ze Stamford Bridge spisuje się fatalnie. Być może Argentyńczyk potrzebuje jeszcze czasu, aby poukładać drużynę według swojej filozofii.

Chelsea póki co zawodzi, czego dowodem zaledwie punkt zdobyty w trzech ostatnich spotkaniach Premier League. W miniony weekend londyńczycy przegrali u siebie z Aston Villą, która kilka dni wcześniej uległa Legii Warszawa 2:3 w Lidze Konferencji. Piłkarze ze stolicy Anglii w sześciu meczach zdobyli tylko pięć "oczek" i próżno szukać ich w górnej części tabeli.

Co innego Brighton, które jest jedną z rewelacji u progu tego sezonu. "Mewy" poniosły tylko jedną porażkę, zanotowały pięć zwycięstw i są na wysokim trzecim miejsce w Premier League. Ciężko w to uwierzyć, ale to właśnie ten zespół jest faworytem do awansu w środowy wieczór.

Wiele wskazuje na to, że menedżerzy obu ekip zdecydują się na roszady w składach, co może mieć duży wpływ na końcowy wynik. Być może gospodarze poszukają przełamania właśnie w tych rozgrywkach, a może przyjezdni udowodnią, że obecnie są lepszym zespołem.

Jedni i drudzy nie mieli jeszcze okazji rywalizować ze sobą w tym sezonie Premier League. Do ostatniej konfrontacji doszło w kwietniu tego roku. Wówczas Brighton wygrało w Londynie 2:1. Co ciekawe, Chelsea na zwycięstwo z tym rywalem w meczu o stawkę czeka już od 14 września 2020 roku. Pięć ostatnich spotkań to dwa triumfy "Mew" i trzy remisy.

Relacja i wynik na żywo meczu Chelsea - Brighton od godz. 20:45 na Polsatsport.pl.

