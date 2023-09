Piłkarze Newcastle przystąpią do środowej potyczki w najlepszych możliwych humorach. Popularne "Sroki" urządziły sobie w niedzielę istny popis strzelecki, rozbijając na wyjeździe Sheffield United aż 8:0! Co ciekawe - każdą bramkę dla Newcastle strzelił inny zawodnik, co tylko pokazuje, jak groźny jest czwarty zespół ostatniego sezonu Premier League. Czy na tyle groźny, by wyeliminować z Pucharu Ligi mistrza kraju?

Podopieczni Pepa Guardioli również nie mają żadnych powodów, by narzekać na swoją obecną dyspozycję. "The Citizens" są jedynym zespołem w lidze z kompletem punktów, a w sobotę bez większych problemów pokonali u siebie Nottingham Forest 2:0. Jak Phil Foden i spółka zaprezentują się w rywalizacji z nieprzewidywalną ekipą Newcastle?

Relacja i wynik na żywo meczu Newcastle United - Manchester City na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.